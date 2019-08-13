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Выпускники Минской области привезли несколько наград международного уровня из Парижа и Баку

13 августа 2019 11:38
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Новости Беларуси. Сразу несколько наград международного уровня в этом году завоевали школьники центрального региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выпускники Минской области привезли несколько наград международного уровня из Парижа и Баку -1

Так, Иван Мамчиц – выпускник молодечненской гимназии, представил нашу страну на 51-й Международной химической олимпиаде в Париже. С соревнований он привез бронзу. В состав белорусской команды вошли также два выпускника Лицея БГУ и один – 50-ой столичной гимназии.

Выпускники Минской области привезли несколько наград международного уровня из Парижа и Баку -4

Копилку побед ребята пополнили двумя серебряными и бронзовыми медалями. Всего в 2019 году участие в олимпиаде приняли 306 учеников из 80 стран. Соревнования прошли в два этапа – экспериментальный и теоретический.

Выпускники Минской области привезли несколько наград международного уровня из Парижа и Баку -7

Иван Мамчиц, бронзовый призер Международной химической олимпиады:
К олимпиадам надо готовиться постепенно. Я начинал с 8-го класса. Ходил на дополнительные занятия. Также я в социальных сетях переписывался с некоторым студентами. Они тоже помогали. Школа поддерживает. У нас хорошие отношениями с преподавателями химфака. Мы к ним приезжаем в субботу, чтобы заниматься практической частью.

Выпускники Минской области привезли несколько наград международного уровня из Парижа и Баку -10

Иван Мамчиц свой выбор в профессии уже сделал. Без сдачи централизованного тестирования и вступительных экзаменов в этом году он поступил в медицинский университет на фармацевта.

Выпускники Минской области привезли несколько наград международного уровня из Парижа и Баку -13

Татьяна Комкова, директор Молодечненской гимназии №10:
Это не единственная победа Вани. В апреле 2019 года он положил в копилку нашей гимназии диплом 3-ей степени и бронзовую медаль, которую он завоевал на 51-ой международной Менделеевской олимпиаде, проходившей в Санкт-Петербурге. 

Выпускники Минской области привезли несколько наград международного уровня из Парижа и Баку -16

Не обошлось и без спортивных побед. Житель Марьиной Горки Максим Ступакевич принес бронзу по греко-римской борьбе. Соревнования для европейских спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет прошли в столице Азербайджана.

Выпускники Минской области привезли несколько наград международного уровня из Парижа и Баку -19

В Баку прилетели более полутора тысяч юношей и девушек. 

# Международные награды # общество # Иван Мамчиц # Татьяна Комкова # Фотофакт

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