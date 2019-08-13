Грозы, град и сильные дожди. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Новости Беларуси. Дожди, грозы и шквалистый ветер. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным синоптиков, погоду в стране испортил циклон, пришедший к нам минувшей ночью с юго-запада Европы. Сильным ливнем он уже успел отметиться в Минске. Как результат – с утра в столице можно было наблюдать целый ряд подтопленных участков дорог. Непогода накрыла и Брестскую область.

Эпицентром стихии стал Кобрин. Она бушевала здесь не меньше часа. В результате улицы города превратились в Венецию, десятки поваленных деревьев. Сегодня циклон накроет болшую часть страны.