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На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

13 августа 2019 14:02
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности в Беларуси. Непогода продолжит держать в тонусе аграриев и впредь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности -1

Синоптики вновь объявляют штормовое предупреждение и на 14 августа. Проливные дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер, пришедшие с циклоном с юго-запада Европы проходят транзитом через Беларусь. В столице были подтоплены десятки участков дорог. Вот так, к примеру, автолюбители форсировали мутные воды столичной улицы Люцинская.

На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности -4

С пометкой «молния» приходят новости с накрытой непогодой Брестской области. Эпицентром стихии стал Кобрин. Ураган бушевал здесь не меньше часа и оставил не то что осадок – неприятный след в городе и окрестностях.

На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности -7

Улицы-утопленники и преграды-блоки в виде десятков поваленных деревьев. Ожидается, что нынешняя погода продержится в Беларуси почти всю неделю. Унесенный ветром циклон отступит ближе к выходным.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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