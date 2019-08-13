На 14 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности в Беларуси. Непогода продолжит держать в тонусе аграриев и впредь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики вновь объявляют штормовое предупреждение и на 14 августа. Проливные дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер, пришедшие с циклоном с юго-запада Европы проходят транзитом через Беларусь. В столице были подтоплены десятки участков дорог. Вот так, к примеру, автолюбители форсировали мутные воды столичной улицы Люцинская.

С пометкой «молния» приходят новости с накрытой непогодой Брестской области. Эпицентром стихии стал Кобрин. Ураган бушевал здесь не меньше часа и оставил не то что осадок – неприятный след в городе и окрестностях.