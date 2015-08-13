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Лилия Ананич: Директива № 1 сыграла свою положительную роль в обеспечении общественной безопасности

13 августа 2015 18:03
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Новости Беларуси. Дисциплина и порядок. В Могилеве рассмотрели итоги действия Директивы № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присутствующая на совещании министр информации Республики Беларусь отметила, что документ сыграл свою положительную роль в обеспечении общественной безопасности.

Значительно снизилось количество происшествий, связанных с производственным травматизмом. Однако все усилия нанимателей тщетны, если у работников отсутствует личная ответственность за свою жизнь и здоровье.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Нужно, чтобы люди понимали: мы должны все вместе укреплять порядок в нашем белорусском доме. Обращаются граждане и в средства массовой информации. Мы эту работу должны не только подсвечивать, мы должны чувствовать и видеть, чем живет каждый человек, какие у него заботы и нужды, как сегодня власть решает заботы граждан.

# общество # Государственная социальная политика # Государственная политика # Лилия Ананич

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