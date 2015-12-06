Погода в Минске: когда зимой было минус 30,6 градусов, плюс 11 и какая температура ожидается на Новый год

Первые метеорологические прогнозы для столицы и наблюдения за изменениями атмосферного фронта начались в 1846 году. Тогда использовали примитивное оборудование, потому о точных данных говорить не приходилось.

С ходом времени менялось все. Как и погода. Современное техническое оснащение позволяет отслеживать температурные колебания в любое время в режиме онлайн.

За долгие годы наблюдений столица признана самым теплым городом в республике. Немного холоднее в Минске только возле кольцевой дороги в спальных районах. Наиболее высокая температура – в Центральном и Заводском районах.

Больше всего сюрпризов столичная погода приносит в декабре. Так уж повелось в последние несколько лет, что в первый месяц зимы минус резко сменяет плюс, а вместо снега и гололеда Минск накрывают дождь и слякоть.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Декабрь характерен еще осенней погодой, то есть мокрый снег сменяется дождем. В ночные часы уже постепенно подмораживает, появляются первые гололедные явления, особенно в первой половине декабря А уже по-настоящему зимняя погода приходит в нашу столицу во второй половине декабря.

Сейчас декабрь характеризуется неустойчивой теплой погодой. А еще полвека назад с него начиналась традиционная зима со снегом и лютыми морозами.

Правда, иногда она в столицу приходила и пораньше. В 1972 году первый снег выпал уже в конце сентября и не сходил вплоть до февраля. 20 годами ранее (в 1952-ом) декабрьский Минск отличился небывалой высотой сугробов.

Ольга Федотова, синоптик службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Климат у нас меняется, погода год от года тоже разная. Но характерной особенностью погодных условий 70-80-х годов было то, что ядро зимы смещалось на начало зимнего сезона. Поэтому часто именно начало зимы было наиболее холодным.

Аномальные морозы в столицу принес декабрь 1930 года. Тогда температура впервые достигла отметки в минус 30,6 градусов. Ольге Федотовой – синоптику со стажем – запомнился лютый холод в декабре 1978 года.

Ольга Федотова, синоптик службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Тогда вообще стояли небывалые холода в нашей стране. В 60-е годы, по климатическим данным, преобладали снежные зимы, холодные. А в 90-е уже чаще зима не преподносила нам таких по-настоящему зимних картин.

О том, какой была погода в декабре несколько десятилетий назад, с ностальгией вспоминают и сами минчане.

Минчане:

Разная. Суровая была. Не сравнить с сегодняшней погодой, конечно.

Очень непредсказуемая сейчас погода. Раньше все было проще: зима была зимой, реальной зимой. Было холодно и был снег.

Что вы? Тогда это была настоящая хорошая зима, никакого сравнения с нынешними последними, я бы сказала, лет 6-10.

Мы в детстве с детишками, со своими друзьями играли в хоккей. То есть зима помнится мне, конечно, снежной.

Ходили в валенках мы, в снежки играли. Были все, слава богу, здоровенькие.

Впрочем, на зимнюю погоду в декабре и тогда, бывало, не везло. Аномально теплым месяц выдался в 1961 году: температура поднялась до плюс 11 градусов. А в 1989 году и вовсе началось небывалое потепление.

Настоящая классическая зима с морозами в декабре последний раз была в столице в 2013 году.

2015-й синоптики уже назвали самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Декабрь не станет исключением. Средняя температура в столице превысит норму на один градус, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Будет стоять не по сезону теплая погода. На рождественские праздники немножко похолодает, погода будет на несколько дней более зимняя. Но, к сожалению, ближе к Новому году вновь потеплеет. 31 декабря мы ожидаем небольшой кратковременный снег, погода будет спокойной, никаких ураганов не ожидается. А 1 января вновь потеплеет, температура будет сырая, пасмурная.

Нынешняя зима будет несколько холоднее прошлогодней, количество осадков ожидается немного больше нормы. Прогнозируются мокрый снег и дождь.

Первый месяц 2016 года также не принесет в Минск сильных холодов. Лишь в феврале температура будет наиболее приближена к зимней.

Но все же погода умеет преподносить сюрпризы. Будем надеяться, что долгожданный снег подарит всем минчанам новогоднее настроение.