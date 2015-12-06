I Евразийский форум молодых ученых в Минске: самые амбициозные проекты молодого поколения

Инновации и перспективы. С 1 по 4 декабря Минск стал центром притяжения для талантливых ученых из России, Беларуси, Казахстана и Армении. В Национальной академии наук прошел I Евразийский форум молодых ученых. Участники представили свои уникальные проекты и разработки в медицине, физике, экологии и других областях науки. Основная цель – показать достижения наших ученых, обменяться опытом с зарубежными коллегами, найти партнеров для совместных проектов и, конечно, помочь молодежи в реализации идей: от публикаций до внедрения на производстве.

Сегодня прямые контакты у Национальной Академии наук налажены с 80 странами.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, профессор:

Мы смогли подготовить выставку именно молодежных проектов, и разработки некоторые просто впечатляют. Продумываем даже создание молодежной академии в нашей Академии наук. Средний возраст по Академии наук – 54 года. Есть вообще институты, где молодежь составляет половину. Чисто молодежных, может быть, проектов и не так много, а с участием молодежи – почти все.

Геворг Варданян, руководитель Национального центра инноваций и предпринимательства Республики Армения:

У вас хорошие разработки. И если это все сделано руками молодежи, вообще отлично. Биология, биохимия, астрофизика.

«Сладкий стол» на выставке – ноу-хау научно-практического центра Академии наук по продовольствию. Такие сухие завтраки для лечебного и профилактического питания специально разрабатывали для людей с лишним весом и страдающих сахарным диабетом.

Участников и гостей форума пленил аромат белорусского картофеля. Они могли не только познакомиться с новыми сортами «нара», «манифест» и «лад», удивиться их урожайным свойствам и красоте, но и попробовать на вкус, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

От продуктов питательных – к продуктам техническим. Такой робототехнический конструктор однозначно улучшит эффективность обучения школьников и студентов механике, электронике, программированию, а также повысит престиж инженерных специальностей. Благодаря такому конструктору можно построить физическую и математическую модели будущего робота.

А это изобретение уже во всю колесит по территории СНГ. Новая экономно-легированная сталь для зубчатых колес и коробки передач трактора «Беларус» творит чудеса: снижает себестоимость и повышает долговечность.

Андрей Глушаков, участник I Евразийского форума молодых ученых «YES Форум»:

Это шестерня коробки передач трактора «Беларус-1221» после испытаний при двойной нагрузке. На сегодняшний день она прошла 200 часов при двойной нагрузке и при этом выглядит как новая.

Белорусская медицина, как и физика, всегда на высоте. Метод лечения пациентов с повреждениями периферических нервов путем пересадки межстволовых клеток – настоящий прорыв. Чего стоит только создание подхода к получению модифицированных антител – ценнейших реагентов для терапевтических применений и диагностических исследований.

Дмитрий Дормешкин, участник I Евразийского форума молодых ученых «YES Форум»:

Суть этой разработки – это создание комбинаторной библиотеки фаговых частиц, бектериофагов (это вирусы бактерий), каждая из которых на своей поверхности будет содержать разные антитела. Таким образом, мы сможем в пробирке моделировать развитие иммунной реакции в организме, но в пробирке. Соответственно, это абсолютно безопасно, не используются животные для иммунизации, нам не нужны доноры, плюс можем в течение короткого времени к любым мишеням получать данные молекулы.

Минск научный впереди планеты всей – на этой неделе. И во многих отраслях – в будущем.