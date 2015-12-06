Ким родила сына: Кардашьян и Уэст стали родителями во второй раз

Новости Великобритании. Телезвезда Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст стали родителями во второй раз. Мальчик родился в субботу утром, на три недели раньше срока. Также известно, что малыш появился на свет в одной из элитных клиник Лос-Анджелеса посредством кесарева сечения.

Фото. Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст Ким и ее сын чувствуют себя хорошо. Информация о том, что в звездном семействе появился еще один ребенок, появилась на сайте Кардашьян и Уэста. При входе на главную страницу возникает надпись: «Канье и я приветствуем нашего мальчика».