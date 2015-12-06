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Ким родила сына: Кардашьян и Уэст стали родителями во второй раз

06 декабря 2015 13:39
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Новости Великобритании. Телезвезда Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст стали родителями во второй раз. Мальчик родился в субботу утром, на три недели раньше срока.

Также известно, что малыш появился на свет в одной из элитных клиник Лос-Анджелеса посредством кесарева сечения.

Ким родила сына: Кардашьян и Уэст стали родителями во второй раз -1

Фото. Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст

Ким и ее сын чувствуют себя хорошо.

Информация о том, что в звездном семействе появился еще один ребенок, появилась на сайте Кардашьян и Уэста. При входе на главную страницу возникает надпись: «Канье и я приветствуем нашего мальчика».

Ким родила сына: Кардашьян и Уэст стали родителями во второй раз -3

Тем временем, пользователи социальных сетей продолжают оставлять на аккаунтах семейства Кардашьян и Уэста восторженные комментарии и пожелания. Поклонники предполагают, как рада двухлетняя Норт Уэст братику!

Фото. Ким Кардашьян с дочерью

Имя для новорожденного еще не оглашено, но известно, что до рождения сына Ким хотела назвать мальчика Истоном.

Чтобы его имя гармонировало с именем сестры. 

Ким Кардашьян (в одном из интервью):
Совершенно точно мы не назовем сына Сауз (South – «юг»), потому что это было бы чересчур.

Ким Кардашьян – модель, актриса, предприниматель, светская львица.

Эта женщина – самая высокооплачиваемая звезда реалити-шоу в мире.

Ким словно рождена для того, чтобы стать знаменитой. Она выросла в Беверли-Хиллз, рано познакомившись со всеми прелестями и ловушками Голливудской жизни. Почему? Об этом и многом другом в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые»

# Звезды

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