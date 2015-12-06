История белорусской науки: от Инбелкульта и трудов Владимира Пичеты до Академии наук и нанотехнологий

На Революционной, 15, в здании, где сегодня располагается посольство Швеции, в 20-е годы прошлого века началась история белорусской науки. 30 января 1922 года был открыт Институт белорусской культуры. Это было время расцвета гуманитарных наук, ярких исследований белорусского этноса, его истории и культуры.

Большой вклад в это дело внес историк, выпускник Московского государственного университета, один из организаторов Инбелкульта Владимир Пичета. Он опубликовал более 150 работ по истории Беларуси: научные труды по древней и средневековой истории страны.

Фольклорист и этнограф Митрофан Довнар-Запольский с энтузиазмом исследовал государственное хозяйство ВКЛ при Ягеллонах, изучал белорусскую свадьбу, семейное право.

Евфимий Карский – основатель белорусского языковедения и филологии. Его капитальный трехтомный труд «Белорусы» – настоящая энциклопедия. В ней исследуются народная словесность, фонетика, морфология и синтаксис белорусского языка, а также древняя и новая белорусская литература.

Татьяна Буденкова, исполняющий обязанности директора музея истории Национальной академии наук Беларуси:

Однако уже в 1924 году, поскольку не было других научных учреждений, в стенах Института белорусской культуры стали аккумулироваться ученые других направлений: медицинских, естественных наук, геологических, сельскохозяйственных. Именно в стенах Инбелкульта была проведена первая конференция, известная, 1926 года по белорусскому правописанию, которая установила нормы, известные как тарашкевица. Именно сотрудниками Инбелкульта были открыты самые древние стоянки на территории Беларуси – Бердыши, Юровичи.

20-30 годы – это время становления и развития точных наук. В 1921 году открывается Белорусский государственный университет, который стал серьезной научной лабораторией. С первого ректора БГУ Владимира Пичеты начала зарождаться белорусская советская историческая наука.

1 января – двойной праздник для ученых. Кроме Нового года это еще и день рождения Академии наук. В 1929 году Инбелкульт был реорганизован в Белорусскую академию наук и начался новый этап жизни. 18 января этого же года был объявлен всесоюзный конкурс на проект здания. Победила идея Георгия Лаврова. Предполагалось, что академия будет состоять из четырех соединенных между собой корпусов и пятого лабораторного.

Здание стали взводить лишь в 1934 году. Начало 30-х было тяжелым временем для отечественной науки. Политику белорусизации и волну национального возрождения накрыли сталинские репрессии. Органы НКВД сфабриковали дела «контрреволюционных организаций». Неоправданно обвинили сотрудников Академии наук БССР, в их числе Ластовского, Лесика, Жилуновича.

Репрессии значительно ослабили научный потенциал республики. Профессоров решили должностей, отправили в лагеря, многие покончили жизнь самоубийством.

После репрессий сменилось и руководство, и ход строительства Академии наук. Дело перешло к известному архитектору Иосифу Лангбарду, который изменил первоначальный проект. Появились колоннада, украшения на фасаде. И в 1939 году на главном проспекте вырос символ Минска, образец функционализма – новая Академия наук.

Война не обошла стороной белорусскую науку. Академия наук была эвакуирована, но многие сотрудники оставались в столице и вступили в ряды минского подполья.

Когда освобождали столицу, здание пострадало, выгорели деревянные конструкции. Как вспоминал тогдашний президент Академии наук БССР Константин Горев, когда они вернулись в Академию в августе 1944 года, их встретила пустая коробка, не было никаких перекрытий, холл – свалка конструкций. Оттого какое-то время руководство Академии наук ютилось в детском саду неподалеку, а здание восстановили только к 1950 году.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

В послевоенный период наука БССР восстанавливалась в буквальном смысле из пепла. В 50-е годы были значительно расширены исследования физико-математического характера. Все это должно было обеспечить, конечно же, развитие промышленности. Были выработаны новые подходы в гуманитарных исследованиях. Достижения белорусских ученых послевоенного периода были использованы не только во всем Советском Союзе, но и далеко за пределами нашего государства.

Самое яркое достижение Академии наук этого времени – твердотельный лазер. Первый лазер в мире стал работать в 1961 году. И белорусские ученые, не только физики, могут гордиться, что такая сложная установка была сделана у нас уже спустя два года. И до сих пор наши ученые в авангарде лазерной физики в мире.

Уже к концу 80-х на территории Беларуси действовало более 160 государственных научных учреждений. Более 100 тысяч человек были заняты в сфере науки и научного обслуживания. Достижения наших ученых получили признание далеко за границами СССР. В Академии наук сложились научные школы мирового уровня в языкознании, теоретической физике, физической оптике и квантовой электронике, химии и геологии.

В Минске в 42-й гимназии учился Жорес Алферов – человек, который получил Нобелевскую премию за разработку полупроводниковых гетероструктур. Без его исследований была бы невозможна работа телефонов, лазеров, солнечных батарей.

Сегодня белорусские ученые славятся своими достижениями в области лазерной физики, оптики, космических, био- и нанотехнологий, фармацевтики, трансплантологии. Наши разработки с успехом пользуются по всему миру, с нами хотят сотрудничать, обмениваться опытом и создавать совместные проекты зарубежные коллеги, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Татьяна Долгач, историк, экскурсовод:

Беларусь еще с советского периода славилась как источник знаний о сельском хозяйстве. В этом мы действительно преуспели. С Беларусью связаны труды очень многих ботаников, многих селекционеров, знаменитых на весь мир. Без развития науки, без вложения капиталов в научный прогресс, конечно же, просто невозможно дальнейшее нормальное функционирование общества, повышение уровня жизни и прочие блага цивилизации. Именно поэтому науке сегодня в Республике Беларусь уделяется большое внимание. Сегодня это одна из приоритетных задач нашего народа, нашего государства.