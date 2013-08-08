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Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Беларуси, празднует 60-летие

08 августа 2013 10:37
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Новости Беларуси. Директор Национального художественного музея Беларуси сегодня принимает поздравления. Владимиру Прокопцову исполняется 60 лет. По словам юбиляра, ему повезло родиться восьмого числа, так как цифра восемь – это бесконечность. Она приносит удачу. Мастер считает себя счастливым человеком, он любит жизнь, свет, солнце, что находит отражение в его работах.

Заслуженный деятель искусств Владимир Прокопцов награжден медалью Франциска Скорины и уже 15 лет руководит Национальным художественным музеем. Автор и куратор многочисленных выставок.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Жывапіс – гэта таксама мая сфера дзейнасці, прафесійнай дзейнасці, як і мастацтвазнаўства. Творы прысвечаны ў асноўным Беларусі, маёй малой радзіме, майму дому. Тут бацкоўскі сад, хата.
Калі я стамляюся пісаць творы, я пераходжу на напісанне нейкіх мастацтвазнаўчых прац, артыкулаў. Калі стамляюся на працы, пераходжу ў майтсэрню. Для мяне гэта вельмі важна, гэта стварае нават такую гармонію.

8 августа в музее в рамках проекта «Спасенные ценности» открывается экспозиция, где будут представлены картины из фонда Брестского краеведческого музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Юбилеи

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