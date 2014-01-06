Рождественский сочельник в Беларуси: в храмах проходит всенощное бдение

Новости Беларуси. Православный мир готовится к встрече Рождества Христова. 6 января – Сочельник. Верующие с нетерпением целый день ждали появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Центральное событие – церемония передачи Вифлеемского огня в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.

Главное, событие Сочельника – всенощное бдение – уже началось. В храме собралось очень много людей. Возможно, еще и от того, что впервые в такой должности богослужение проводит Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Павел.

Часть молитвы, которая читается вечером, – своеобразная аллегория на события из Ветхого Завета. Сотворение мира, надкушенное яблоко, изгнание Адама и Евы из Рая. А затем – надежда на Спасение и, наконец, само Спасение. Все эти мотивы, говорят священники, уже традиционные для подобных богослужений. Все для того, чтобы люди не забывали – особенно в праздник Рождества – свою библейскую историю.

Александр Шимбалев, протоиерей, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Церковный устав неизменен на протяжении многих лет. И всенощное бдение совершается по одному и тому же чину во всех храмах русской православной церкви. Эти торжественные службы нас настраивают на встречу с Богом, мы вспоминаем события Ветхого Завета, то есть искания человечества, блуждание во тьме, покаяние. И утреня с чтением Евангелие демонстрирует нам явление Христа в мир, явление света в мир, весть о воскресении Христовом.

В канун Рождества быть ближе к Богу стараются все. Многие в храм идут семьями. 6 января здесь особенно праздничная атмосфера. Украшенные ели не в честь светского Нового года, а как символ вечной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прихожане:

Рождество – это обновление мира, это и спасение, это и надежда, и уверенность в завтрашнем дне, и просто надежда любого человека на то, что что-то будет в его жизни лучше.

Захотелось прийти в храм, чтобы почувствовать этот свет, тепло. Хочется в этот день прикоснуться к этому великому хорошему чувству.

Лично я прихожу в храм за каким-то успокоением, мне от этого потом становится легко, хорошо на душе, поэтому хочется творить добрые дела и вообще быть в ладу с самим собой.

У меня есть крестники. И ставлю свечку за здоровье родных, близких, крестников своих. Я сейчас не дома, ко мне они не приходят. Я таким образом уделяю внимание.

6 января, кстати, подходит к концу один из самых длинных Постов. Верующие придерживались его целых 40 дней. Уже 7 января на праздничных столах можно будет увидеть сочиво. Это блюдо из зерен пшеницы с орехами, медом и сухофруктами. От него пошло и название – Сочельник. Но попробовать сочиво можно будет только с появлением первой звезды – символа Вифлеемской, которая взошла в момент рождения Иисуса.

Праздничные богослужения 7 января продолжаться. Они пройдут во всех православных храмах страны. Однако, если поучаствовать в них не получится, – не беда. Главное, по словам священников, в этот праздник думать о хорошем и делать добро. Празднуют Рождество 11 дней, так что у всех желающих будет еще много времени на эти самые добрые дела.

С праздником православных христиан Беларуси поздравил президент. Александр Лукашенко отметил, что Рождество Христово вселяет в сердца надежду и всеобъемлющую любовь, наполняет жизнь искренней радостью и добрыми ожиданиями. Недаром рождественские дни – это время исполнения желаний, благотворительности и милосердия, особого внимания ко всем, кто нуждается в нашем участии, заботе и помощи.