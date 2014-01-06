Лучшие моменты хоккейного матча с участием президентов Беларуси и России в Сочи 4 января

Новости Беларуси. Хоккей на высшем уровне. 4 января в Сочи на арене Большого Ледового Дворца состоялся матч, в котором приняли участие сразу два Президента: Беларуси и России. Глава белорусского государства прибыл в Сочи по приглашению своего российского коллеги. Учитывая многолетнее увлечение белорусского лидера хоккеем и знания в этой области, а также опыт нашей страны по подготовке к чемпионату мира 2014 года, Президент России пригласил Александра Лукашенко осмотреть главную олимпийскую хоккейную арену и принять участие в товарищеском хоккейном матче.

Перед игрой глава белорусского государства в раздевалке пообщался с легендами мирового хоккея, принимающими участие в дружеском состязании.

На лед главы государств вышли в составе одной команды. Александр Лукашенко - под номером 1, а Владимир Путин - под 11. Рядом с ними - звезды мирового хоккея. Ворота дружины президентов защищал Дмитрий Басков, директор детско-юношеской спортивной школы «Динамо». А капитаном команды выступил легендарный Вячеслав Фетисов. Также за сборную президентов играли Павел Буре, министр обороны России Сергей Шойгу и члены команды Президента Беларуси Андрей Асташевич и Михаил Захаров. В дружине соперников - Алексей Жамнов, Александр Могильный, братья Голиковы, Александр Якушев, Сергей Макаров и другие легенды мирового хоккея.

Дружеский матч завершился со счётом 12:3 в пользу команды лидеров двух государств. Свой вклад в победу внесли оба президента. Уже в начале матча вторую шайбу забросил Александр Лукашенко, а третью - Владимир Путин. По завершении матча главы государств продолжили общение в неформальной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, Александр Лукашенко единственный в мире Президент, который одновременно является и действующим игроком ледовой дружины. А майка под номером один, в которой играет белорусский лидер, находится в Зале хоккейной славы в Торонто.