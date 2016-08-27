Анненский кирмаш в Зельве: как изменилась ярмарка со времён Сапеги

Новости Беларуси. Десятки торговых рядов, песни, танцы и множество других развлечений. В Зельве Гродненской области проходит знаменитый Анненский кирмаш.

Когда-то ярмарка была крупнейшей в Европе, сегодня – это скорее дань традиции.

Тем не менее, в небольшой посёлок по-прежнему приезжают сотни туристов. В этом году для кирмаша задействовали ещё больше площадок. Так что гости могли увидеть популярные выставки-продажи лошадей, купить оригинальные сувениры и продегустировать блюда белорусской кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песни, танцы, выездная торговля и праздничное настроение. Прошло почти 300 лет, а на Анненском кирмаше царит всё та же атмосфера веселья.

Его история уходит в ХVIIІ век.

Тогда Сапеги получили разрешение проводить в городке ежегодную ярмарку. Целых 130 лет она оставалась самой большой в Великом Княжестве Литовском. Была крупнейшей в Европе, наряду с Лейпцигской ярмаркой. В Зельву приезжали купцы из Польши, Франции, Швеции, Дании, Италии и Персии.

Возродили знаменитый кирмаш в 2001 году.

Ольга Народовская, житель Солигорска:

Третий год подряд мы приезжаем на Анненский кирмаш. Нам он очень интересен. Шикарный праздник!

Ирина Дыренкова, житель Зельвы:

В этом году, кажется, ещё лучше, чем во всех остальных годах.

Галина Буро, СТВ:

Основным товаром, за которым купцы в ХVIIІ веке ехали на Анненский кирмаш, были лошади. Сам Сапега выставлял на продажу до 1000 своих скакунов. Здесь можно было встретить ганноверских, арабских жеребцов и даже представителей английской породы – самых дорогих в мире.

Впервые за долгие годы организаторы праздника вернулись к истокам. На ярмарке можно купить скакуна или даже обменять: Зельвенщина славится своей любовью к лошадям.

А в центре Зельвы в это время ожил город мастеров.

Ремесленник:

Так делают монетки. Выбираем два любых рисуночка, кладём заготовочку, закрываем, и чеканится монета.

А вот Зинаида Максимик покорила гостей своим мастерством. Секреты прядения и ткачества в семье женщины передаются из поколения в поколение.

Зинаида Максимик, мастер по ткачеству:

Моя бабушка была, всё делала. И плела паясы, и ткала, и прала, и усё. И мама мая. Ад мамы я усё гэта пераняла.

Почти 300 лет назад на Анненский кирмаш приезжало до 5000 купцов.

Торговля и гулянья длились 4 недели. Говорили, что зельвенцы 11 месяцев в году скучают, а двенадцатый – живут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.