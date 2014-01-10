Погода в Беларуси. Циклон «Дагма» несет зиму: на выходных до минус трех ночью

Новости Беларуси. В Беларуси ждут похолодания - надвигается масштабный циклон «Дагма». Он несет с собой снег, метель и морозы. Погода существенно изменится уже 10 декабря. На большей части территории страны ожидается сильный ветер. Временами будут идти дожди, местами мокрый снег.

И если в течение дня столбик термометра будет показывать небольшой плюс, то уже в ночь на субботу подморозит - на северо-западе до минус трех и, как результат, на дорогах гололедица. В связи с непогодой ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.