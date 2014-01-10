Прямой эфир

Погода в Беларуси. Циклон «Дагма» несет зиму: на выходных до минус трех ночью

10 января 2014 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси ждут похолодания - надвигается масштабный циклон «Дагма». Он несет с собой снег, метель и морозы. Погода существенно изменится уже 10 декабря. На большей части территории страны ожидается сильный ветер. Временами будут идти дожди, местами мокрый снег.

И если в течение дня столбик термометра будет показывать небольшой плюс, то уже в ночь на субботу подморозит -  на северо-западе до минус трех и, как результат, на дорогах гололедица. В связи с непогодой ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Видеорепортаж: 9 января - вручение премий «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства
09 января 2014 18:03

Видеорепортаж: 9 января - вручение премий «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства

Живая легенда. 90-летний белорусский писатель-фронтовик Савицкий до сих набирает романы сначала на листках, а потом на печатной машинке!
08 января 2014 18:24

Живая легенда. 90-летний белорусский писатель-фронтовик Савицкий до сих набирает романы сначала на листках, а потом на печатной машинке!

Погода в Беларуси: в Бресте распускаются цветы, на следующей неделе – до минус 16
08 января 2014 16:54

Погода в Беларуси: в Бресте распускаются цветы, на следующей неделе – до минус 16