Эстония намерена взять кредит на 3,6 млрд евро на закупку вооружений

Эстония намерена нарастить запасы вооружений. Для этого Таллин намерен взять у Брюсселя кредит в размере свыше 3,5 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в эстонском правительстве, все эти деньги пойдут на закупку зенитных ракет для ПВО средней и малой дальности, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, боевых машин пехоты, а также для пополнения вооружения военно-морских сил страны. Полный список закупок, которые будут финансироваться за счет кредита, правительство Эстонии собирается представить Еврокомиссии до конца ноября.