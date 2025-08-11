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Эстония намерена взять кредит на 3,6 млрд евро на закупку вооружений

11 августа 2025 07:21
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Эстония намерена нарастить запасы вооружений. Для этого Таллин намерен взять у Брюсселя кредит в размере свыше 3,5 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония намерена взять кредит на 3,6 млрд евро на закупку вооружений-2

Как сообщили в эстонском правительстве, все эти деньги пойдут на закупку зенитных ракет для ПВО средней и малой дальности, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, боевых машин пехоты, а также для пополнения вооружения военно-морских сил страны. Полный список закупок, которые будут финансироваться за счет кредита, правительство Эстонии собирается представить Еврокомиссии до конца ноября.

# Международная политика

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