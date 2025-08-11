Полиция Лондона задержала около 500 пропалестинских протестующих

Мирный вначале марш быстро перерос в ожесточенные столкновения с полицией. Более тысячи человек провели пикет в центре британской столицы в поддержку недавно запрещенной группы «Палестинское действие». Ее участники устраивали нападения на военные базы и госучреждения, требуя остановить конфликт в Газе. На разгон манифестантов были брошены усиленные наряды полиции. В ходе столкновений, которые длились несколько часов, задержаны около 500 человек.