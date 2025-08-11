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Полиция Лондона задержала около 500 пропалестинских протестующих

11 августа 2025 07:18
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Великобританию продолжают сотрясать беспорядки. Вслед за демонстрантами, выступающими против мигрантов, на улицы Лондона вышли пропалестинские протестующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Лондона задержала около 500 пропалестинских протестующих-2

Мирный вначале марш быстро перерос в ожесточенные столкновения с полицией. Более тысячи человек провели пикет в центре британской столицы в поддержку недавно запрещенной группы «Палестинское действие». Ее участники устраивали нападения на военные базы и госучреждения, требуя остановить конфликт в Газе. На разгон манифестантов были брошены усиленные наряды полиции. В ходе столкновений, которые длились несколько часов, задержаны около 500 человек.

# Международная политика

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