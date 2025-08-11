Крупное ДТП в Бразилии – 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

11 человек стали жертвами крупного ДТП в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на полной скорости столкнулись грузовик и автобус.

Пострадали 46 пассажиров, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Удар был такой силы, что обломки транспортных средств разбросало на несколько десятков метров. Само шоссе было закрыто для движения на 10 часов. Полиция расследует все обстоятельства происшествия. По предварительной версии виновником трагедии стал водитель автобуса, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.