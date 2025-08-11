Прямой эфир

Крупное ДТП в Бразилии – 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

11 августа 2025 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

11 человек стали жертвами крупного ДТП в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там на полной скорости столкнулись грузовик и автобус.

Крупное ДТП в Бразилии – 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком-2

Пострадали 46 пассажиров, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Удар был такой силы, что обломки транспортных средств разбросало на несколько десятков метров. Само шоссе было закрыто для движения на 10 часов. Полиция расследует все обстоятельства происшествия. По предварительной версии виновником трагедии стал водитель автобуса, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

# ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
Эстония намерена взять кредит на 3,6 млрд евро на закупку вооружений
11 августа 2025 07:21

Эстония намерена взять кредит на 3,6 млрд евро на закупку вооружений

Полиция Лондона задержала около 500 пропалестинских протестующих
11 августа 2025 07:18

Полиция Лондона задержала около 500 пропалестинских протестующих

Опрос: жители Германии недовольны работой правительства
11 августа 2025 07:16

Опрос: жители Германии недовольны работой правительства