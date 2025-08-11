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Опрос: жители Германии недовольны работой правительства

11 августа 2025 07:16
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Жители Германии разочарованы действиями своего правительства и канцлера. Об этом говорят данные опроса, проведенного Национальным социологическим институтом через 100 дней после начала работы правящей коалиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: жители Германии недовольны работой правительства-2

В том, что немецкий кабмин не справляется с работой уверены более 60 процентов респондентов. Два месяца назад об этом заявили 44 % немцев. Стремительно падает авторитет и главы правительства. 59 процентов жителей Германии относятся к его деятельности весьма критически. Более 40 из 100 опрошенных считают, что нынешний канцлер ничем не лучше ушедшего, а около трети убеждены, что победа на выборах Фридриха Мерца стала большим поражением для Германии.

# Международная политика # Опрос

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