Погода в Беларуси: 8 марта ожидается по-настоящему весенняя погода - до 14 градусов тепла

Новости Беларуси. Календарная зима заканчивается, и приближается весна. К началу следующей недели в Беларуси потеплеет, а 8 марта ожидается до плюс 10-14 градусов.

Погода 4 марта, пятница:

Днем по востоку страны пройдут незначительные осадки (в основном мокрый снег), местами по Гомельской и Могилевской областям – сильные осадки. На некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ночью и утром возможен слабый туман.

Температура воздуха ночью: от минус 4 до плюс 1 градуса.

Температура воздуха днем: от минус 2 до плюс 3 градусов.

Погода 5 марта, суббота:

По большей части территории будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью: от минус 5 до плюс 2 градуса.

Температура воздуха днем: от 0 до плюс 5 градусов. По Брестской области местами будет до плюс 7 градусов.

Погода 6 марта, воскресенье:

Ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем по западной части ожидаются кратковременные дожди. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха ночью: от 0 до минус 6 градусов, по юго-западу – 1-4 тепла.

Температура воздуха днем: от плюс 2 градусов на севере Беларуси до плюс 11 по югу.

Погода 7 марта, понедельник:

По большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен туман.

Температура воздуха ночью: от 0 до плюс 5 градусов.

Температура воздуха днем: 3-10 градусов тепла, по югу – до плюс 12.

Погода 8 марта, вторник:

Ожидается теплая погода, возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью: от 0 до плюс 6 градусов.

Температура воздуха днем: 3-9 градусов тепла, по югу – до плюс 10-14 градусов.

Светлана Рыбакова, главный синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды:

В целом зимний сезон выдался теплым, средняя температура воздуха за сезон оказалась на 4 градуса выше климатической нормы, и зима 2015/2016 вошла в пятерку самых теплых зим за весь период наблюдений. Очень теплыми были декабрь и февраль, и только январь соответствовал критериям зимнего месяца. Но в первый день календарной весны зима еще напомнила о себе снегопадами, и на большей части территории страны, кроме Гомельской области, установился снежный покров, местами высота снега достигает 10-20 см.

Напомним, что весна началась с циклона «Зисси», засыпавшего снегом всю Беларусь. Был объявлен оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение. Также из-за непогоды более сотни населенных пунктов в Беларуси остались без электричества.