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Циклон «Зисси» обесточил более сотни населенных пунктов в Беларуси

02 марта 2016 09:31
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Новости Беларуси. Из-за циклона «Зисси» без электричества в Беларуси все еще остаются 39 населенных пунктов. Все расположены на территории Могилевской области, причем почти все они - с численностью менее полусотни человек.

В результате неблагоприятных погодных условий накануне произошли нарушения энергоснабжения потребителей. Неполадки уже устранены в 227 населенных пунктах. Специалисты «Белэнерго» ведут постоянный мониторинг ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон «Зисси» пришел в Беларусь осадками в виде дождя и снега. На утро 2 марта без электричества осталось множество населенных пунктов Брестской, Могилевской и Минской областей. «За ночь было восстановлено электроснабжение в 116 населенных пунктах. По состоянию на 7.00 утра 2 марта восстановительные работы ведутся по 53 населенным пунктам, 40 из которых расположены на территории Могилевской области», - сообщили в «Белэнерго».

Валерий Горовиков, генеральный директор Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «ОДУ»:
Диспетчерские подразделения республики проводят двухчасовой мониторинг по отключению потребителей. Этим самым мы видим, сколько населенных пунктов, сколько трансформаторных подстанций включено через каждые два часа. В данный момент по устранению негативных явлений работает 52 бригады. Будем надеяться, что все мы устраним в течение текущих суток до конца светового дня.

2 марта синоптики прогнозируют незначительный снег и метель. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.  В центральных и северо-восточных регионах страны ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.  Не прекращает работу снегоуборочная техника - более тысячи шестисот машин задействованы по всей стране.

Синоптики отмечают, что циклон «Зисси» уже покидает Беларусь: по прогнозам ожидается лишь незначительный снег и метель.

# общество # Погода в Беларуси # Валерий Горовиков

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