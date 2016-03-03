Более 100 зданий необходимо снести для строительства второго участка 3-й линии метро в Минске

Новости Беларуси. При строительстве 2-го участка 3-й линии минского метро планируется снести более 100 жилых и административных зданий. Когда они пойдут под снос – еще неизвестно.

Павле Царун, начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

По предварительным данным, при строительстве 2-го участка 3-й линии метро придется снести более 100 зданий и сооружений. Точное их количество будет известно после разработки первой стадии проектных работ. В настоящее время есть предварительный акт выбора на 2-й участок, в состав которого входит 7 станций и один пересадочный узел.

Дальнейшее строительство участка метро будет зависеть от финансирования проекта, сообщает БелТА.

Третья линия минского метро состоит из 14 станций. Первый участок строительства состоит из 7 станций и депо. Общая протяженность около 8 км. Завершение строительства первоочередного участка намечено на 2017 год.

Второй участок 3-й линии метро – это 4 станции, которые построят на пути от пл. Юбилейной к пл. Бангалор: на пересечениях пр. Победителей и ул. Мельникайте, пр. Машерова и ул. Кропоткина, ул. Максима Богдановича и ул. Веры Хоружей, на пл. Бангалор.

Когда в столице начал работу новый тоннелепроходческий комплекс из Франции, строительство метрополитена ускорилось в 3 раза. Кстати, машину назвали Алесей и разукрасили в цвета белорусского флага. Второй механизированный щит для строительства минского метро закупать не планируется.

По результатам недавнего опроса посредством интерактивных терминалов, каждый четвертый пассажир в Минске отдает предпочтение метро.