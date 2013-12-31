Салют в Минске начнется в 1 час ночи, метро будет работать до 2.30, транспорт - до 4.30

Новости Беларуси. В новогоднюю ночь столичный общественный транспорт будет работать почти до самого утра. Так, двери метрополитена 1 января закроются в 2.30 ночи. В это время с конечных станций отправятся последние электропоезда. А наземный транспорт будет перевозить пассажиров и вовсе до 4.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске гулянья пройдут почти на 30 площадках. Главная расположится у Дворца Спорта. В 9 вечера там начнется праздничный концерт «Новогодняя карусель», продлится до 4-х утра. Впервые массовые мероприятия организуют около «Чижовка-Арены». Там гулянья начнутся в час ночи уже наступившего года.

А кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Огненная феерия начнётся у стелы «Минск - город-герой» в час ночи. В течение 15 минут разноцветные залпы в музыкальном сопровождении будут радовать минчан и гостей столицы. Пиротехники, по традиции, обещают незабываемое огненное шоу.

В новогодние дни столичная милиция будет работать в усиленном режиме. Со спиртным и пиротехникой в места массовых гуляний не допустят. На праздничных мероприятиях будет вестись видеодокументирование. Сотрудники милиции просят минчан и гостей столицы при обнаружении бесхозных предметов сообщать об этом правоохранителям.

Инспекторы ГАИ будут дежурить на всех основных перекрестках и магистралях, а также обеспечивать безопасность на подъездах к местам праздничных мероприятий. В частности, это касается Дворца спорта, Национальной библиотеки, «Чижовка-Арены». Не останутся без внимания дорожной милиции и пешеходы.

В Минске магазины 31 декабря будут работать, как и в обычные дни. Продовольственные закроются не ранее 22.00, непродовольственные — 21.00. Кроме того, в Минске до середины января запрещено закрывать объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания на ремонт, инвентаризацию или сандни.

Что касается погоды, снег в новогоднюю ночь синоптики не обещают, разве что не случится настоящее чудо. В отдельных районах — небольшой дождь и мокрый снег. Местами туманы. Температура воздуха ночью — на несколько градусов ниже нуля.