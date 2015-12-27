Погода в Беларуси: 26 декабря побит температурный рекорд – 12,5 градусов тепла в Высоком

Новости Беларуси. Пока сильные морозы в Беларусь еще не пришли, погода после небольшой передышки вновь взялась устанавливать температурные рекорды.

Так, накануне на территории Брестской, Гомельской и Гродненской областей распространился очень теплый воздух. В результате обновился абсолютный максимум дня. Теперь он составляет почти 12,5 градусов тепла. Такая температура была зафиксирована в Высоком. Прежний рекорд превышен ровно на 4 градуса, он был зарегистрирован в 2009 году.

27 декабря в стране температура сыграет на контрасте. Если в Витебске уже небольшой мороз, то в Бресте по-прежнему выше нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.