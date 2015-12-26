От снеговиков-инопланетян в Бресте до яванских макак в Витебске: новогодняя география по версии корреспондентов «Картины мира»

Католики отметили Рождество, и не только католики. И вот ведь уникальность Беларуси в том, что в одной семье или на одной улице без обиняков и с удовольствием могут праздновать и католическое, и православное Рождество, и Новый год, естественно. Как празднует Беларусь, пыталась узнать наш корреспондент Илона Волынец вместе с нашими журналистами в регионах страны. Перекличка с подарками, инопланетянами, елками из бульбы и книг. Впрочем, обо всем по порядку.

Дети:

Чтобы зима была снежная.

Чтобы можно было на санках очень быстро ездить.

Не надо ни айфонов, ни планшетов. В 2015 году у детей куда более земные желания.

Декабрь серьезно провинился. Вместо сугробов – лужи, вовсю зеленеет трава. У саней грустит аляскинский маламут. Гонки на собачьих упряжках пока отменяются.

Но зимний волшебник не мог остаться без транспорта. Санта Клаус сани сменил на дилижанс.

Дедушка обещает: снегу быть. Вот и лыжи на всякий случай, чтобы ни один ребенок не остался без подарка. А детвора тем временем уже закружилась в вихре новогоднего веселья.

Не зря говорят: Новый год – семейный праздник. И в эти дни к нему готовятся в каждом доме.

Им не нужны дизайнеры и декораторы. Так, в четыре руки, бабушка и внучка творят свои маленькие шедевры. Новый год для семьи Мытник – время для творчества. Из обычной соломы и дерева рождаются оригинальные поделки и украшения. Неудивительно, что в доме, где своими руками создают красоту, в конце декабря порхает и ее живой символ.

Лариса Мытник:

Я как мама и бабушка хочу, чтобы вся семья была здорова. Всем людям всего самого доброго, светлого, надо быть добрее. Все будет хорошо.

Для тех, у кого не хватает времени или терпения на handmade-подарки, можно купить готовые. К примеру, на новогодней ярмарке. Самая большая – у Дворца спорта. Здесь же впервые можно отведать одно из популярных лакомств в Европе – жареные каштаны.

И еще один новогодний сюрприз в столице. Отыскать портал в северные широты все-таки можно. Мы – в ледяной комнате. Здесь – минус 10, все вокруг из настоящего льда.

Стрелки в прямом смысле застыли на отметке без пяти двенадцать. Письмо Деду Морозу можно оставить в ледяном почтовом ящике. Сани, диван и даже камин не тают в сказочной резиденции.

А как к Новому году готовятся в других регионах Беларуси?

Изюминку светской жизни привнесли в праздничные мероприятия многочисленные рождественские балы в Могилеве. Вальс, мазурка, полонез. А на улице жителей ожидали совсем другие развлечения, но не менее праздничные.

Одним из самых ярких шоу 2015 года в Могилеве стала «Новогодняя феерия». Более тысячи Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей, а также акробаты и танцоры устроили парад-шествие.

Бульвар космонавтов в Бресте превратился в настоящий космический аэродром. А все потому, что в центре улицы приземлилась «марсианская» елка. Вечером, когда на ней зажигают огни, она выглядит и вовсе фантастически. А окружает всю эту красоту звездный десант снеговиков на летающих тарелках.

Новыми красками засияла и главная елка города в самом сердце Бреста. Дети могут здесь покататься на сказочном паровозе и даже печке.

Яркий новогодний антураж создает праздничное настроение и в душе у всех брестчан. Своими светлыми эмоциями мы спешим поделиться со всеми вами.

Мы находимся на самой большой площади Беларуси – площади Победы в Витебске. 6,5 тысячами огней горит главная новогодняя красавица города.

Но, пожалуй, главной «фишкой» Витебска сегодня можно считать рождение накануне праздника символа наступающего года – третьего сына в семье яванских макак Люси и Васи.

Новогодние игрушки обезьянам не по вкусу, поэтому елку мы украсили конфетами. И вместе с символом 2016 года мы хотим поделиться радостью со всей страной и передать вам сладкий презент.

Теплый декабрь обеспечил гомельчанам непривычные новогодние декорации. В отсутствии снега кажется, что ели установили раньше положенного и до Нового года еще не меньше месяца. Однако вся эта иллюминация однозначно убеждает: праздник совсем рядом.

Елки в 2015 году в Гомеле на любой вкус. Христиане радуются Вифлеемской звезде на самой высокой ели города. Для любителей советской традиции елки нарядили пятиконечными красными звездами. А книголюбы решили поберечь деревья и соорудили елки из книг.

Есть в Гомеле и суперсовременная 3D-елка. Разработанная гомельскими конструкторами, она действительно выглядит очень необычно. Однако и ее виртуальные формы дополняют такие знакомые с детства разноцветные шары.

В Гродно уже стало традицией наряжать в новогодние ели самые различные предметы и сооружения. Так, самым высоким в Беларуси символом праздников стала и пожарная каланча.

Но, пожалуй, самым оригинальным атрибутом праздников стала так называемая «бульба-елка» в одном из торговых центров города.

Гродно уже полностью погрузился в атмосферу праздников. Иллюминация зажглась не только на всех центральных улицах, но и даже в самых отдаленных микрорайонах. Светодиодные конструкции – под каждой новогодней елью.

А вы уже нарядили свою зеленую красавицу? У нас она почти готова. 2015 год был таким разным: и по вкусу, и по цвету. Но из всей палитры событий нужно запомнить самое важное и дорогое. Ведь Новый год – это праздник добра и волшебства.