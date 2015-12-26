Самый тучный человек планеты скончался в Мексике, ему было 38 лет

Новости Мексики. 38-летний мексиканец Андрес Морено скончался в городе Обрегон. Печальное известие распространили родственники мужчины.
Новости Мексики. 38-летний мексиканец Андрес Морено скончался в городе Обрегон. Печальное известие распространили родственники мужчины.
Андреса не стало через два месяца после проведения операции по снижению веса. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Изначально он весил 450 кг, после оперативного вмешательства потерял примерно 100 кг. В ноябре у мужчины развился перитонит (воспаление брюшины), его госпитализировали в критическом состоянии и провели вторую срочную операцию, после которой отправили домой.
В какой-то момент состояние Андреса усугубилось. Довезти мужчину до больницы в этот раз не успели.
Андрес Морено Сепульведа долгие годы работал полицейским.
И, как отмечает мексиканская пресса, проблемы с лишним весом у него начались еще в детстве.