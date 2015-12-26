Самый тучный человек планеты скончался в Мексике, ему было 38 лет

Андреса не стало через два месяца после проведения операции по снижению веса. Причиной смерти стал сердечный приступ.







Изначально он весил 450 кг, после оперативного вмешательства потерял примерно 100 кг. В ноябре у мужчины развился перитонит (воспаление брюшины), его госпитализировали в критическом состоянии и провели вторую срочную операцию, после которой отправили домой.