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Самый тучный человек планеты скончался в Мексике, ему было 38 лет

26 декабря 2015 17:36
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Новости Мексики. 38-летний мексиканец Андрес Морено скончался в городе Обрегон. Печальное известие распространили родственники мужчины.

Самый тучный человек планеты скончался в Мексике, ему было 38 лет-1

Андреса не стало через два месяца после проведения операции по снижению веса. Причиной смерти стал сердечный приступ.



Изначально он весил 450 кг, после оперативного вмешательства потерял примерно 100 кг. В ноябре у мужчины развился перитонит (воспаление брюшины), его госпитализировали в критическом состоянии и провели вторую срочную операцию, после которой отправили домой.

Самый тучный человек планеты скончался в Мексике, ему было 38 лет-3

В какой-то момент состояние Андреса усугубилось. Довезти мужчину до больницы в этот раз не успели.

Андрес Морено Сепульведа долгие годы работал полицейским.

Самый тучный человек планеты скончался в Мексике, ему было 38 лет-6



И, как отмечает мексиканская пресса, проблемы с лишним весом у него начались еще в детстве.

# общество # Фотофакт # Здоровье # Андрес Морено

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