Александр Лукашенко: Наше главное достояние – это мир, который мы сберегли

Так или иначе, мы постоянно возвращаемся к теме всенародно любимого праздника. В эти дни во Дворце Республики ребятню радует главная елка страны. Порадовал и президент: Александр Лукашенко пришел на праздник, чтобы поздравить маленьких граждан страны. Как это было, рассказывает Яна Шипко.

Идеальный наряд для новогоднего бала мечты выбрать не так-то просто. На суд мамы и старших сестер Полина вынесла все самые нарядные платья.

Полина Гахович:

Только те дети идут, которые хорошо занимаются.

Оксана Гахович, мама:

Дает возможность талантливым детям, возможность детям-сиротам посетить такой праздник.

На самую почетную елку страны Полина получила приглашение за хорошую учебу и успехи в музыке. Все дипломы и призы юной звездочки едва умещаются в комнате.

Силы после примерки восстанавливают уже за сладким столом. Веселый девичник перед ответственным мероприятием превращается в женсовет.

Новогоднее желание Полины увидеть Деда Мороза исполнится еще до праздника.

Раз в году Дворец Республики искрится от счастливых улыбок детворы. Путешествие в сказку многие проделали из самых разных уголков Беларуси. Почти 2,5 тысячи ребят. Здесь и юные вундеркинды (победители Олимпиад и круглые отличники), дети из многодетных семей, воспитанники кадетских училищ, и те, кто обделен родительским теплом (сироты). Но в Новый год все должны почувствовать себя счастливыми.

Дети:

Большая мечта была – попасть сюда.

Главная елка страны радует новыми впечатлениями, сказками, подарки вкусные дает.

Мне понравилось все. Весело.

По традиции поздравить детвору с самым любимым и ожидаемым праздником приезжает и президент. Перед праздничным представлением Александр Лукашенко похвалил ребят, ведь в зале те, кто уже делает первые шаги в музыкальной или спортивной карьере, своими знаниями покоряет интеллектуальные вершины. И заверил: их старания не останутся без внимания, а государство будет продолжать делать все, чтобы юные дарования смогли реализоваться в нашей стране.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы – будущее нашей страны. В вас воплощаются самые светлые мечты и надежды не только родителей, но всей нашей Беларуси. Наше главное достояние – это мир, который мы сберегли. А настоящее богатство – это трудолюбивые и добрые белорусские люди.

К сожалению, не везде тихо и спокойно. И я очень рад, что наш белорусский народ приютил много детишек, особенно из нашей Украины, где сегодня неспокойно.

Я очень хочу, чтобы вы выросли по-настоящему образованными и культурными людьми, приумножали наши национальные богатства, делали мир добрее и прекраснее.

В 2015 году сценарий новогоднего представления необычный: Деду Морозу предстоит победить вредоносные вирусы в компьютерном королевстве. Оживших виртуальных персонажей да и модные музыкальные хиты маленькие зрители оценили.

На прощание ребята преподнесли новогодний сюрприз и главе государства. А каждый из юных гостей праздника получил увесистые ларцы со сладостями.

Полина Гахович:

Очень весело, мы водили хороводы.

Я бы пожелала всем белорусским детям, чтобы отпраздновали очень хорошо, чтобы было им весело.

Желание Полины обязательно исполнится, ведь эта елка – только кульминация благотворительной акции «Наши дети», которая продолжает шествовать по всей стране и дарить новогоднее настроение каждому ребенку.