«Погода может сыграть злую шутку». О чём ещё нужно всегда помнить мотолюбителям?

Новости Беларуси. Как известно, сани нужно готовить летом, а мотоцикл зимой. Ведь пока колеса скучают по дороге, как раз есть время подготовить их к мотосезону. До него остались считанные недели. И как только с дорог сойдет снег, а солнышко начнет радовать теплом, байкеры начнут «выгуливать» застоявшихся за холода железных коней. Впрочем, некоторые мотосезон и не закрывали. Но с такими ребятами у сотрудников ГАИ особый разговор, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Андрей Гордевич, начальник ОГАИ Дзержинского РОВД:

Многие мотоциклисты и мотолюбители даже зимой умудряются ездить по снежным дорогам, кто-то даже без прав попадается, поэтому мы периодически проезжаем по сельским населенным пунктам, выявляем таких лиц, привлекаем к административной ответственности. В прошлом году у нас было ДТП, когда на мотоцикле были шины с сильным износом протектора. Из-за этого мотоциклист упал, пострадал человек. Провели проверку, мотоциклист был привлечен к административной ответственности. В прошлом году в Дзержинском районе с участием мототранспорта было зафиксировано три ДТП, в которых пострадали люди. Одно ДТП было на автодороге Р-1, где водитель из-за неисправности мотоцикла упал на проезжую часть, пассажир пострадал, но несильно, потому что был в специальной экипировке. Два ДТП произошло с участием несовершеннолетних водителей, которые не имели прав на управление, в Фаниполе и в деревне Гричино (Дзержинский район). Дзержинский РОСК провел проверку по фактам, Следственный комитет оценил действия водителей. По одному из таких ДТП сейчас проверяют владельца. Он передал управление своим транспортным средством в технически неисправном состоянии лицу, не имеющему права на управление.

Именно поэтому мотолюбителей просят беспокоиться о своей безопасности заранее: вовремя проверять состояние байков, ремонтировать. Ни в коем случае не переоборудовать транспорт без согласования с ГАИ, ведь любые изменения могут повлиять на управление мотоциклом. Большое внимание уделять экипировке. Ведь даже самый дорогой шлем выйдет явно дешевле собственной жизни. Мотоцикл в принципе транспорт опасный. И об этом стоит помнить всегда.

Андрей Гордевич:

Мототехника – это два колеса. Это гораздо опаснее, чем автомобиль, особенно если снег, скользко, туман, дождь. Из-за того, что два колеса, тяжело управлять мотоциклом. Необходимы определенные навыки. Нужно научиться, прежде чем сесть за руль мотоцикла. Погодные условия могут сыграть злую шутку с водителем, из-за этого кто-то пострадает. В начале каждого сезона мы проводим профилактические беседы с участниками мотоклубов, мотокружков. Напоминаем о правилах дорожного движения. За зиму мотолюбители, которые не управляют автомобилями, могут подзабыть правила. Мы напоминаем, что это опасно. Чтобы несчастных случаев было как можно меньше, сотрудники ГАИ постоянно проводят профилактическую работу. Посещают как трудовые коллективы, так и школы. В Дзержинске даже действует мотокружок, где ребят учат правильно обращаться с техникой, грамотно ей управлять и брать на себя ответственность. Ведь не зря правила дорожного движения придумали. Проводят даже встречи с именитыми байкерами. Ведь теория хорошо, а собственный опыт гораздо интереснее и нагляднее.