Анатолий Исаченко о достижении ЦУР: надеюсь на сотрудничество с Венгрией в реальной встрече

Новости Беларуси. Политика Беларуси соответствует принципам устойчивого развития. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко в ходе белорусско-венгерских консультаций по этой тематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча с венгерскими партнерами прошла в режиме видеоконференции. Стороны обсудили не только актуальные вопросы реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, но и перспективы двустороннего взаимодействия. Сегодня Беларусь занимает 18-е место в глобальном рейтинге Целей устойчивого развития. Войти в этот список мировых лидеров позволила существующая государственная политика.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Наша страна достигла хороших результатов. Мы можем поделиться опытом, рассказать о нашей архитектуре устройства, а они поделятся своим опытом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество не в режиме онлайн, а в реальной встрече. В принципе, мы эту тему будем и дальше продвигать, тем более есть понимание со стороны Венгрии.