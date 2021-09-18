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В Анкаре +27°C, в Москве +6°C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 сентября

18 сентября 2021 15:05
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В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +18 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, солнечно, температура воздуха поднимется до +17 °C. В Риме до +27 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +23 °C.

В Анкаре +27°C, в Москве +6°C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 сентября-1

В столице Болгарии +22 °C, возможен дождь. В Анкаре солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +27 °C. А в Афинах обещают +32 °C.

В Анкаре +27°C, в Москве +6°C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 сентября-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +13 °C, в Вильнюсе +8 °C. Дождливо, по прогнозам, в Варшаве, столбики термометров поднимутся до +8 °C.

В Анкаре +27°C, в Москве +6°C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 сентября-7

В Москве также будет дождливо. Столбики термометров покажут всего +6 °C.

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# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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