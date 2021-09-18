В Анкаре +27°C, в Москве +6°C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 сентября

В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +18 °C, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене, судя по прогнозу, солнечно, температура воздуха поднимется до +17 °C. В Риме до +27 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +23 °C.

В столице Болгарии +22 °C, возможен дождь. В Анкаре солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +27 °C. А в Афинах обещают +32 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +13 °C, в Вильнюсе +8 °C. Дождливо, по прогнозам, в Варшаве, столбики термометров поднимутся до +8 °C.