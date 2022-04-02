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«Работа организована круглосуточно». Как справляются со снегопадом в Беларуси в начале апреля?

02 апреля 2022 11:24
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Новости Беларуси. В Беларуси сохраняются сложные погодные условия. Накрывший страну снегопад продолжается до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работа организована круглосуточно». Как справляются со снегопадом в Беларуси в начале апреля?-1

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах из-за высокой вероятности аварий. Как правило, водители не справляются с управлением и съезжают в кюветы. ГАИ ввела в юго-западном регионе специальный план «Погода». А вот пешеходы к сегодняшним метеоусловиям адаптировались быстро.

«Работа организована круглосуточно». Как справляются со снегопадом в Беларуси в начале апреля?-4

У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать.

«Работа организована круглосуточно». Как справляются со снегопадом в Беларуси в начале апреля?-7

Уже полгорода, наверное, переоделось на летнюю резину. Я думаю, что такой снег выпал – это не очень хорошо. Просто так шокирует вот, сами видите. Будьте внимательны: стекла мокрые постоянно, плохо видно, обзор не очень. Будьте внимательны на дорогах.

«Работа организована круглосуточно». Как справляются со снегопадом в Беларуси в начале апреля?-10

Елена Луговая, исполняющая обязанности заместителя директора по санитарной уборке предприятия «Коммунальник»:
В городе работает 25 единиц снегоуборочной техники, 205 уборщиков. В основном, обстановка уже более-менее нормальная. С ситуацией справляемся, работа организована круглосуточно.

«Работа организована круглосуточно». Как справляются со снегопадом в Беларуси в начале апреля?-13

Коммунальные службы переведены на усиленный вариант работы. Водителей просят не препятствовать действиям снегоуборочной техники и соблюдать правила дорожного движения.

# Погода в Беларуси # общество # Елена Луговая # Фотофакт

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