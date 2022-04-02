«Работа организована круглосуточно». Как справляются со снегопадом в Беларуси в начале апреля?

Новости Беларуси. В Беларуси сохраняются сложные погодные условия. Накрывший страну снегопад продолжается до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах из-за высокой вероятности аварий. Как правило, водители не справляются с управлением и съезжают в кюветы. ГАИ ввела в юго-западном регионе специальный план «Погода». А вот пешеходы к сегодняшним метеоусловиям адаптировались быстро.

У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать.

Уже полгорода, наверное, переоделось на летнюю резину. Я думаю, что такой снег выпал – это не очень хорошо. Просто так шокирует вот, сами видите. Будьте внимательны: стекла мокрые постоянно, плохо видно, обзор не очень. Будьте внимательны на дорогах.

Елена Луговая, исполняющая обязанности заместителя директора по санитарной уборке предприятия «Коммунальник»:

В городе работает 25 единиц снегоуборочной техники, 205 уборщиков. В основном, обстановка уже более-менее нормальная. С ситуацией справляемся, работа организована круглосуточно.