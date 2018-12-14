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Погладить льва, увидеть амурских тигров и покататься на лошадях: посетили зоосад в Станьково

14 декабря 2018 08:42
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В Станьковском зоосаде – более 50 видов животных и птиц, рассказали в программе «Центральный регион». Кроме привычных зубров и оленей, есть и представители экзотики. Хельга и Губерт – любимцы публики. К всеобщему вниманию амурские тигры уже привыкли, поэтому с удовольствием позируют на камеру. В прошлом году брат и сестра переехали в Станьково из Гродненского зоопарка. На жизнь полосатые не жалуются – места хватает, да и кормят, как в ресторане.

Погладить льва, увидеть амурских тигров и покататься на лошадях: посетили зоосад в Станьково-1

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом:
Здесь они стали крупнее, упитаннее, потому что корма хватает. Даже стараемся ограничивать, чтобы не было сильного такого ожирения.

Сосед полосатых хищников также очень общительный – несмотря на гордый статус царя зверей, лев Армани разрешил съёмочной группе программы «Центральный регион» себя погладить. Однако такой близкий контакт повторять не стоит.

Погладить льва, увидеть амурских тигров и покататься на лошадях: посетили зоосад в Станьково-4

Лучше остановиться на знакомстве с лошадьми. Желающим покататься здесь не отказывают. Для маленьких посетителей есть пони и осёл.

Ирина Позняк, тренер лошадей:
Мы катаем по кругу. Есть пони для деток. Также мы катаем на лошадке, есть ослик. Есть у нас дилижанс на 12 мест, бричка на 6 мест. У нас проводятся индивидуальные занятия: полностью идет обучение – шаг, рысь, галоп.

Погладить льва, увидеть амурских тигров и покататься на лошадях: посетили зоосад в Станьково-7

# Человек и животные # общество # Михаил Турыгин

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