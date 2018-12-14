Погладить льва, увидеть амурских тигров и покататься на лошадях: посетили зоосад в Станьково

В Станьковском зоосаде – более 50 видов животных и птиц, рассказали в программе «Центральный регион». Кроме привычных зубров и оленей, есть и представители экзотики. Хельга и Губерт – любимцы публики. К всеобщему вниманию амурские тигры уже привыкли, поэтому с удовольствием позируют на камеру. В прошлом году брат и сестра переехали в Станьково из Гродненского зоопарка. На жизнь полосатые не жалуются – места хватает, да и кормят, как в ресторане.