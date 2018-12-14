Президент Беларуси призывает СМИ не пытаться раздувать пламя из белорусско-российских споров

Новости Беларуси. Президент Беларуси считает возникающие на высоком уровне споры по вопросам белорусско-российского сотрудничества рабочими моментами.

Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко заявил об этом на встрече с представителями российского медийного сообщества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса.

Глава государства подчеркнул, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси.

«Там живут просто наши братья. Кто бы они ни были: русские, чеченцы, ингуши, евреи… Это наши братья, потому что вчера мы жили в одном государстве», – отметил Президент Беларуси.