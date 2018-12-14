Где в Минске построят два многоуровневых паркинга?

Автомобилист и пешеход, наверное, никогда не поймут друг друга. И если первые жалуются на отсутствие парковочных мест и сражаются за любой свободный пятачок во дворе, то вторые задыхаются от выхлопных газов. Как в столице решают проблему стоянок и парковок?

Поскольку число автомобилистов только растёт, то и ситуация с парковками усугубляется. В районе пересечения улицы Железнодорожной с проспектом Жукова планируется возвести два многоуровневых паркинга на пятьсот и полторы тысячи мест. Ведь зачастую водители паркуют машины по принципу – как получится. Cпециализированных мест, выделенных знаком, на всех просто не хватает.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Каждый хочет запарковать там, где ему захотелось в настоящий момент, но город – такая система, все интересы пересекаются. Если вы приедете на улицу Карла Маркса, на любую центральную улицу Минска, вы будете иметь проблемы с тем, чтобы найти это место.

Еще со времён Ильфа и Петрова повелось, что пешехода надо любить, он – главное лицо на дороге. Автомобиль появился позже, и в отличие от пешехода, он защищён. Нехватка парковочных мест во дворах порождает стихийные стоянки на проезжей части. Некоторые оставляют авто на всю зиму и около них вырастают горы снега. Поэтому все современные жилые комплексы уже проектируются с закреплёнными машиноместами. Ещё приятнее, когда паркинг встроенный, и прямо из квартиры можно спуститься к собственной машине.

Анна Урбан, главный архитектор УП «Минскопроект»:

В составе жилых комплексов, в составе отдельно стоящих, эта тема особенно актуальна. В микрорайоне улицы Магнитная есть два больших индивидуальных паркинга. В составе застройки комплекса «Лазурит» тоже очень большие подземные паркинги. Жильё вводится одновременно с получением машиноместа.

К транспортной системе в городе необходимо подходить комплексно. Одним из направлений развития этой схемы является введение экономических барьеров – платных парковок, чтобы автомобили просто так не стояли. Ведь у нас нет сомнений, платить ли за электричество и воду, а это – такая же коммунальная услуга. Юрий Важник:

Вот за нами улица Гикало, она была загружена полностью автомобилями. Сейчас со стороны жилых домов, там автомобили не паркуются. Доступность увеличилась, экология улучшилась. Когда мы начинаем между собой приводить во взаимодействие, всё работает.