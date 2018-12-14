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На встречу с Президентом Беларуси приглашены около 100 российских журналистов и блогеров

14 декабря 2018 08:09
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Новости Беларуси. Началась встреча Александра Лукашенко с представителями российских медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу с Президентом Беларуси приглашены около 100 российских журналистов и блогеров-1

Во Дворец Независимости приглашены около сотни журналистов из более, чем 50 регионов России. Представители газет, телевидения, интернет-изданий. В Минск приехали главные редакторы ряда федеральных изданий и эксперты.

На встречу с Президентом Беларуси приглашены около 100 российских журналистов и блогеров-4

Во время общения с главой белорусского государства у журналистов будет возможность получить ответы на самые злободневные вопросы белорусско-российских отношений.

На встречу с Президентом Беларуси приглашены около 100 российских журналистов и блогеров-7

В Беларуси я бывал много раз, даже больше самостоятельно как на машине, так и пешком. Что мне больше всего нравится – особенно я это ощутил, когда выезжал из Польши – люди к Рождеству украшают свои дома, гирлянды развешивают. Это мелочь, но она определяет облик страны и показывает, что люди сами заботятся о том, чтобы им жилось хорошо.

«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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