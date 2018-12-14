На встречу с Президентом Беларуси приглашены около 100 российских журналистов и блогеров

В Беларуси я бывал много раз, даже больше самостоятельно как на машине, так и пешком. Что мне больше всего нравится – особенно я это ощутил, когда выезжал из Польши – люди к Рождеству украшают свои дома, гирлянды развешивают. Это мелочь, но она определяет облик страны и показывает, что люди сами заботятся о том, чтобы им жилось хорошо.

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