На встречу с Президентом Беларуси приглашены около 100 российских журналистов и блогеров

Новости Беларуси. Началась встреча Александра Лукашенко с представителями российских медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Началась встреча Александра Лукашенко с представителями российских медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости приглашены около сотни журналистов из более, чем 50 регионов России. Представители газет, телевидения, интернет-изданий. В Минск приехали главные редакторы ряда федеральных изданий и эксперты.
Во время общения с главой белорусского государства у журналистов будет возможность получить ответы на самые злободневные вопросы белорусско-российских отношений.
В Беларуси я бывал много раз, даже больше самостоятельно как на машине, так и пешком. Что мне больше всего нравится – особенно я это ощутил, когда выезжал из Польши – люди к Рождеству украшают свои дома, гирлянды развешивают. Это мелочь, но она определяет облик страны и показывает, что люди сами заботятся о том, чтобы им жилось хорошо.
«Классно, что есть такие объекты». Российские журналисты посетили ПВТ и спортивные объекты в Минске