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К лету могут начать «торговать» дачным инвентарём. Как работают кибермошенники?

14 апреля 2023 06:23
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Новости Беларуси. Более 80 % совершенных киберпреступлений – это хищения с использованием компьютерных технологий. В УВД Миноблисполкома обсудили тему цифровой безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К лету могут начать «торговать» дачным инвентарём. Как работают кибермошенники?-1

Как правило, злоумышленники следят за сезонным спросом на товары. Например, зимой люди «попадались» в руки мошенников, которые якобы реализовывали шины и новогоднюю атрибутику. К лету могут активизироваться в «торговле» дачным и садовым инвентарем, а также мебелью, предупреждают правоохранители. Специалисты напоминают: все виды кибермошенничества построены на методах социальной инженерии.

# Интернет-мошенничество # общество # Фотофакт

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