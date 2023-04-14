К лету могут начать «торговать» дачным инвентарём. Как работают кибермошенники?

Новости Беларуси. Более 80 % совершенных киберпреступлений – это хищения с использованием компьютерных технологий. В УВД Миноблисполкома обсудили тему цифровой безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, злоумышленники следят за сезонным спросом на товары. Например, зимой люди «попадались» в руки мошенников, которые якобы реализовывали шины и новогоднюю атрибутику. К лету могут активизироваться в «торговле» дачным и садовым инвентарем, а также мебелью, предупреждают правоохранители. Специалисты напоминают: все виды кибермошенничества построены на методах социальной инженерии.