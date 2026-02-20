Беларусь и Саудовская Аравия планируют отменить визы для должностных лиц

Беларусь и Саудовская Аравия планируют отменить визы при поездках должностных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По Указу Президента, на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. Предусматривается, что владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов будут освобождены от визовых требований для въезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны на срок не более 90 дней в течение любого периода в 180 дней с даты первого въезда.