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В ЕС хотят увеличить производство оружия в 50 раз для «мира в Европе»

20 февраля 2026 17:08
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На фоне разобщенности Европа делает то, что у нее получается лучше всего, наращивает оборонку. Так, на форуме в Мадриде еврокомиссар по обороне Кубилюс озвучил новую цель для ЕС: увеличить производство оружия в 50 раз.

В ЕС хотят увеличить производство оружия в 50 раз для «мира в Европе»-2

Цифра взята не с потолка. Ровно столько же, по его словам, прибавила Украина. Значит, и Европа сможет. Кубилюс расписал программу-максимум. Новые заводы, современное оборудование, квалифицированные рабочие. Все это, чтобы производить столько оружия, сколько нужно для «мира в Европе».

В ЕС хотят увеличить производство оружия в 50 раз для «мира в Европе»-4

Но, судя по логике Брюсселя, мир наступает ровно в тот момент, когда пороховые погреба трещат по швам. А чтобы заводы не простаивали, еврокомиссар предлагает закрепить в законах необходимость поддержания крупных военных запасов. То есть сделать так, чтобы европейская экономика навсегда подсела на иглу военпрома.

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# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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