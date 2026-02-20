В ЕС хотят увеличить производство оружия в 50 раз для «мира в Европе»

На фоне разобщенности Европа делает то, что у нее получается лучше всего, наращивает оборонку. Так, на форуме в Мадриде еврокомиссар по обороне Кубилюс озвучил новую цель для ЕС: увеличить производство оружия в 50 раз.

Цифра взята не с потолка. Ровно столько же, по его словам, прибавила Украина. Значит, и Европа сможет. Кубилюс расписал программу-максимум. Новые заводы, современное оборудование, квалифицированные рабочие. Все это, чтобы производить столько оружия, сколько нужно для «мира в Европе».