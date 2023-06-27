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Кубраков на церемонии вручения дипломов в Могилёвском институте МВД: «У этих молодых лейтенантов всё получится»

27 июня 2023 06:51
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Новости Беларуси. Честно служить, быть верными долгу и присяге. Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в Могилевском институте МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубраков на церемонии вручения дипломов в Могилёвском институте МВД: «У этих молодых лейтенантов всё получится»-1

Кубраков на церемонии вручения дипломов в Могилёвском институте МВД: «У этих молодых лейтенантов всё получится»-3

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Документ об окончании вуза здесь получили 110 курсантов очной формы обучения и 91 слушатель заочного отделения факультета милиции. Лейтенантские погоны теперь на плечах, а в воздух были подброшены монетки – на удачу.

Кубраков на церемонии вручения дипломов в Могилёвском институте МВД: «У этих молодых лейтенантов всё получится»-6

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня Могилевский институт – это то учебное заведение Министерства внутренних дел, которое готовит высококвалифицированных сотрудников. Я уверен, что у этих молодых лейтенантов все получится, потому что все необходимое они получили в Могилевском институте. Им будет легко нести службу, потому что они уже практически в подразделении за четыре года побывали не один раз. Самое главное, чтобы они понимали и по-человечески вежливо и внимательно относились к гражданам. И чтобы они понимали и всегда руководствовались в обязательном порядке только законом.

Кубраков на церемонии вручения дипломов в Могилёвском институте МВД: «У этих молодых лейтенантов всё получится»-9

Я бы хотел пожелать всего хорошего, чтобы они всегда хорошо выполняли свою службу и защищали граждан от плохих. И пусть никто из наших белорусских людей не был плохим.

Кубраков на церемонии вручения дипломов в Могилёвском институте МВД: «У этих молодых лейтенантов всё получится»-12

Фото: Telegram-канал МВД Беларуси

Поддержать и поздравить выпускников приехали их родные и близкие. Напутствием прозвучали слова: что бы ни происходило вокруг Беларуси, офицеры милиции всегда готовы обеспечить безопасность и мир на нашей земле.

Кубраков на церемонии вручения дипломов в Могилёвском институте МВД: «У этих молодых лейтенантов всё получится»-15

«Мечтал стать офицером». Вольфович и Кубраков приняли участие в ритуале выпуска офицеров Академии МВД. Подробности.

# Выпускной # общество # Иван Кубраков # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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