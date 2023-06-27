Кубраков на церемонии вручения дипломов в Могилёвском институте МВД: «У этих молодых лейтенантов всё получится»

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня Могилевский институт – это то учебное заведение Министерства внутренних дел, которое готовит высококвалифицированных сотрудников. Я уверен, что у этих молодых лейтенантов все получится, потому что все необходимое они получили в Могилевском институте. Им будет легко нести службу, потому что они уже практически в подразделении за четыре года побывали не один раз. Самое главное, чтобы они понимали и по-человечески вежливо и внимательно относились к гражданам. И чтобы они понимали и всегда руководствовались в обязательном порядке только законом.