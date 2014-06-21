Поезд Памяти по дороге из Москвы в Брестскую крепость 21 июня сделал остановку в Минске

Новости Беларуси. Поезд Памяти прибыл 21 июня в Минск. Остановку в белорусской столице состав сделал по пути из Москвы в Брестскую крепость.

В 2014 году встретить мирный рассвет у стен легендарной цитадели отправились 400 человек. Среди них ветераны, школьники и общественные деятели.

21 июня участники акции посетят мемориальные комплексы, а в день начала Великой Отечественной, в 4 часа утра, они возложат цветы и венки у стен Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Подалко, организатор акции:

По приезду в Беларусь наши гости посещают Курган Славы, проводим митинг в Хатыни, а затем едем на «Линию Сталина».

Константин Рябчун, ветеран Великой Отечественной войны (Москва):

Память о Беларуси вообще у нас осталась очень теплая. Прежде всего нас поразило отношение белорусского народа, который сам страшно пострадал, как он относился к тому, чтобы когда мы прибывали, чтобы окружить нас заботой.

Юрий Миронов, ветеран Великой Отечественной войны (Москва):

Это замечательная поездка. И я отношусь очень хорошо к таким поездам, я очень благодарен тем организациям, которые организовали эту замечательную поездку, эту замечательную акцию.