Празднования Дня Независимости в Минске начнутся с 1 июля

Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к грандиозному празднику. Традиционный парад, гулянья и развлекательные программы пройдут 3 июля. Организаторы в этом году решили объединить самые масштабные события этого дня в единый блок.

Подготовку к празднику 20 июня обсуждали в Правительстве на заседании оргкомитета. В 2014 году, учитывая круглую дату (70 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков) День независимости пройдет с особым размахом и большим количеством зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

1 июля состоится праздничный концерт во Дворце Республики, 2 июля – знаковое событие – открытие нового здания Музея истории Великой Отечественной войны, 3 июля – парад и театрализованное шествие. Дата не столько обязывает, сколько изнутри возникает желание отреагировать таким образом, чтобы это действительно получилось, як кажуць у нас, па-людску.

Впрочем, главными действующими лицами в эти дни, конечно, будут ветераны. В нашей стране их около 20 тысяч, причем 14 тысяч – непосредственные участники боевых действий: фронтовики, партизаны. Все они уже получают дополнительную заботу и материальную поддержку. Причем не только от государства, но и от частных компаний и предприятий. Перечислить деньги к празднику нескольким сотням ветеранов, решил, например, один из банков.

Анатолий Новиков, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

Многие предприятия, районные исполнительные комитеты, областные исходят из своих возможностей и оказывают материальную помощь. Мы прилагаем все силы, чтобы максимальное число ветеранов участвовали. И в этом параде, и в торжественном собрании. Спасибо Министерству социальной защиты, центрам социальным. Они выделяют транспорт, собирают их, привозят, отвозят. Делают максимально, что могут, чтобы ветераны приняли участие.