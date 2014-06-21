Страхование в Беларуси. Советы при страховании

Какие нововведения ожидаются в страховом сфере с 1 июля 2014 года?

Раиса Александрович, начальник управления методологии, организации и актуарных расчетов Белорусского бюро по транспортному страхованию:

Самое существенное изменение — выплата по фактическим расходам на ремонт транспортного средства, поврежденного в ДТП. Хотелось бы остановиться на этом моменте и напомнить, что потерпевшие должны при наступлении страхового случая (ДТП) обратиться в страховую организацию, причем каждый из них может обратиться либо в свою страховую организацию, с которой заключен договор страхования, либо в страховую организацию виновника ДТП. С 1 июля они смогут обратиться в страховую организацию, заключившей с ним договор добровольного страхования имущества или же в отношении транспортного средства (КАСКО). Владелец транспортного средства резидента Республики Беларусь, у которого договор комплексного внутреннего страхования, и который является виновным ДТП, он обращается только в свою страховую организацию. Если есть договор КАСКО, тогда он может обратиться и в страховую организацию, заключившую договор КАСКО.

Андрей Данильчик, директор брокерской компании:

Есть только один риск, который защищает обязательное страхование гражданской ответственности — контактное ДТП (столкновение одной машины с другой). Все остальные риски: бой камнями, угон транспортного средства, повреждение транспортными лицами, возгорание и т.п. в рамкам обязательного страхования не покрываются.

Ирина Мерзлякова, генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков:

Разрешение компаниям с иностранным капиталом страховать жизнь физических лиц. Это коснулось добровольного медицинского страхования, уровняли в правах частных и государственных страховщиков, потому что до 1 июля государственные страховщики имели преференции в том плане, что предприятия, если хотят страховаться, то они могут относить взносы на себестоимость, на затраты, если в государственной компании, то государственным страховщикам. Теперь все равны.

Какие виды страхования более востребованы?

Ирина Мерзлякова:

Все, что связано с транспортом. Здоровье, жизнь, к сожалению, меньше. У нас по статистике в структуре страховых взносов жизнь составляет 5%, на Западе 60%.

В гостях у программы Надежда Цвирко. У нее несколько страховок, нехарактерных для белорусов: дополнительное пенсионное страхование, страховка на ребенка, на его будущее обучение.

Как вы к этому пришли?

Надежда Цвирко, финансовый обозреватель, журналист:

Я, наверное, приверженец европейских ценностей. Когда я собиралась сесть за руль, я застраховала не машину (была автогражданка), я решила, что это достаточно опасно (у меня есть ребенок) и застраховала жизнь. Это накопительное страхование, то есть я откладываю каждый месяц 20$. Накапливается к совершеннолетию ребенка, но если со мной что-то происходит, мне выплачивается страховое возмещение.

Я считаю, что обязательно в семье должен быть застрахован человек, который основной добытчик.

Ирина Мерзлякова:

Страховые компании страдают от так называемого потребительского экстремизма. Наверное, это касается медицинского страхования тоже, поэтому в этом виде страхования страховщики нацелены на страхование предприятий, когда страхуется группа работников, и человек идет к врачу, когда уже прижало. Сегодня не очень приветствуется, чтобы с улицы приходили физические лица за страховкой, потому что покупают страховку уже специально для того, чтобы уличить какие-то болезни, это неправильный подход к страхованию, потому что страхование изначально есть вероятностная составляющая, то есть должно произойти событие, которого не ожидаешь, если ты ожидаешь и идешь за этим, то здесь экономический смысл страхования нарушается.

Дополнительное пенсионное страхование. В каком возрасте надо уже задумываться об этом?

Андрей Данильчик:

Чем раньше, тем лучше. Чем в более молодом возрасте человек приходит к пенсионному страхованию или другому варианту накопительного страхования, то он получает очень большое количество бонусов. Прежде всего, это выявляется в его тарифном плане: меньше платишь — больше накопления. Когда человек вспоминает о пенсии за 2-4 года у него получаются плохие накопления.