Мемориальная плита в память о погибших в боях при освобождении Минска в 1944 году открыта в столице

Новости Беларуси. 20 июня в столице открыли мемориальную плиту в память о погибших в боях при освобождении Минска в 1944 году. Митинг-реквием состоялся в полдень на Московском кладбище. Мероприятие приурочено к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

На плиту памяти нанесены фамилии 29 воинов, среди которых 28 – граждане России. Память погибших минутой молчания почтили пионеры, ветераны, представители российского посольства и администрации Первомайского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Титовец, полковник, военный комиссар Первомайского районного военного комиссариата Минска:

Все началось с очень малого. Один из родственников обратился в военкомат и в администрацию района по установлению места захоронения. И когда более конкретно стали работать с этими документами, обнаружились еще и еще одни люди. И так вышли сейчас на 29 человек. Сейчас в работе еще порядка 40 человек. Но на другом гомельском захоронении.

Тамара Вешнякова, блокадница Ленинграда:

Подвиг народа должны на века знать наши дети, правнуки, внуки. Они должны были знать, как это досталось. Мы счастливы, мы рады, что мы победили в то время.

Максим Казанцев, военный и военно-воздушный атташе при посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь, капитан 1-го ранга:

В посольстве совместно с управлением по увековечиванию памяти погибших Министерства обороны Республики Беларусь проводим техническую работу: оцифровываем паспорта всех захоронений, которые находятся на территории Республики Беларусь. Только паспортов 7 тысяч. И когда окунаешься в эту работу и читаешь, сколько человек захоронено, кто, где, как, это, конечно, потрясает.