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Поезд Минск–Полоцк–Минск на один день стал Рождественским экспрессом: пассажиров поздравляли сказочные персонажи

27 декабря 2017 07:15
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Новости Беларуси. С чемоданами и праздничным настроением! Поезд премиум-класса Минск–Полоцк–Минск на один день превратился в новогодний состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд Минск–Полоцк–Минск на один день стал Рождественским экспрессом: пассажиров поздравляли сказочные персонажи-1

Такой подарок пассажирам сделала Белорусская железная дорога. На протяжении всего пути (это 276 километров и 3,5 часа), путешественников поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Счастливые пассажиры признались, что дорога пролетела на одном дыхании.

Поезд Минск–Полоцк–Минск на один день стал Рождественским экспрессом: пассажиров поздравляли сказочные персонажи-4

Дед Мороз:
С утра весь вагон был забит, и всех малышей поздравили. Помимо малышей, как я понял, удовольствие получили и взрослые. С наступающим всех Новым годом! Счастья, здоровья и пусть в доме будет уют!

Новый комфортабельный поезд региональных линий Минск–Полоцк–Минск курсирует ежедневно. Состав скоростной, и именно он был выбран в качестве праздничной передвижной площадки.

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога # Новый год # Дед Мороз

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