«Это похоже немножко на сказку»: рождественский кадетский бал прошёл в Могилёве

Новости Беларуси. Золотой зал городского ЗАГСа на несколько часов вернулся во времена светских раутов и пышных балов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарядные воспитанники Могилевского кадетского училища с одетыми в бальные платья партнершами из танцевальной студии безупречно исполнили вальс, полонез, польку, мазурку.

Артем Коваленко, кадет Могилевского областного кадетского училища:

Когда танцую с девушкой в таком зале, создается впечатление, что возвращаешься в XIX век.

Антон Панкрутский, кадет Могилевского областного кадетского училища:

Самое сложное – привыкнуть к партнеру и, конечно же, не наступать на ноги.

Екатерина Войтенкова, участница танцевальной студии:

Все волнуются. Это много эмоций, много платьев. Это похоже немножко на сказку.

Традиция проводить рождественские кадетские балы появилась в Могилеве восемь лет назад. И каждый раз поздравить его участников с наступающими новогодними праздниками приезжает множество гостей. В качестве подарков кадетское училище получило сертификаты на комплекс тренажеров, мультимедийную систему и микроавтобус.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

В эти дни, наполненные волшебством для каждого ребенка, безусловно, хочется дарить добро, приносить подарки. Со стороны нашего государства этому уделяется большое внимание – ни один ребенок, я думаю, не будет обделен вниманием, добротой, заботой.