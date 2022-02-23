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Поехали в воинские части с мамиными пирогами. Вот какую акцию провёл Белорусский союз женщин в честь 23 февраля

23 февраля 2022 15:17
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Новости Беларуси. День мужества и героизма. В День защитников Отечества к подножью монумента на площади Победы легли венки и цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поехали в воинские части с мамиными пирогами. Вот какую акцию провёл Белорусский союз женщин в честь 23 февраля-1

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Мы начали эту нашу акцию, посвященную 23 февраля, «Мамины пироги». Члены Белорусского союза женщин по всей стране поехали в воинские части, поехали в подразделения органов внутренних дел, МЧС, другие силовые ведомства вот с этими мамиными пирогами, чтобы подарить частичку маминого тепла.

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# День защитника Отечества # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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