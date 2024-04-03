Белорусская школьница нашла способ борьбы с оставшейся растительностью на полях

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ульяна Боронина, воспитанница Республиканского центра экологии и краеведения, и Иван Русских, заведующий лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения.

Продолжим тему сада и огорода и заглянем в осень. После сбора урожая на полях остаются растительные остатки (стебли, листья, корни). Вопреки всем мнениям разложение их происходит вовсе не за зиму. Они остаются на несколько лет, убрать их – большая проблема. Школьница нашла способ бороться с этой растительностью.

Ульяна Боронина, воспитанница Республиканского центра экологии и краеведения:

Остатки жнивья – это проблема, потому что людям каждый год необходимо засевать поля, чтобы удовлетворять свои нужды. Издревле люди зависимы от того, что они употребляют в пищу. Все, кроме колосьев, остается на полях. Это препятствует росту следующих растений.

Екатерина Яцкевич:

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