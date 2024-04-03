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Белорусская школьница нашла способ борьбы с оставшейся растительностью на полях

03 апреля 2024 09:55
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Продолжим тему сада и огорода и заглянем в осень. После сбора урожая на полях остаются растительные остатки (стебли, листья, корни). Вопреки всем мнениям разложение их происходит вовсе не за зиму. Они остаются на несколько лет, убрать их – большая проблема. Школьница нашла способ бороться с этой растительностью.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ульяна Боронина, воспитанница Республиканского центра экологии и краеведения, и Иван Русских, заведующий лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Почему остатки жнивья – это проблема?

Белорусская школьница нашла способ борьбы с оставшейся растительностью на полях-1

Ульяна Боронина, воспитанница Республиканского центра экологии и краеведения:
Остатки жнивья – это проблема, потому что людям каждый год необходимо засевать поля, чтобы удовлетворять свои нужды. Издревле люди зависимы от того, что они употребляют в пищу. Все, кроме колосьев, остается на полях. Это препятствует росту следующих растений.

Екатерина Яцкевич:
В чем ваша идея?

Белорусская школьница нашла способ борьбы с оставшейся растительностью на полях-4

Ульяна Боронина:
Наша идея заключалась в том, чтобы из такой соломы получить вот такое. Как мы видим, тут уже не проглядываются оформленные части стебля, листьев. В этой жидкости и сохраняются питательные вещества. Наш биопрепарат нужно просто разлить на поле.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Екатерина Яцкевич # Александр Стасевич # Александра Каштанова

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