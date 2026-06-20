Какие продукты должны быть в рационе питания ребенка летом – объяснила врач-педиатр

Лето – это время активных игр и долгих прогулок. Чтобы ребенок был полон сил и энергии для всех этих приключений, важно уделять внимание его питанию. Правильно составленный рацион поможет не только оставаться бодрым, но и укрепит иммунитет, подготовив организм к новому учебному году.

Ольга Ильина, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Необходимо соблюдать водно-питьевой режим. Переключить свое внимание на свежие фрукты, овощи и ягоды. Добавлять к рациону зелень, кисломолочные продукты. Разгрузите рацион питания ребенка. Не перегружайте его жирным, не перегружайте избыточными сладкими продуктами, не перегружайте рацион ребенка жаренными продуктами. Желательно приготовление продуктов питания в виде отварных, запеченных блюд.

Свежие овощи должны быть на столе каждый день. Огурцы, помидоры, кабачки, молодая капуста – все это можно использовать для приготовления легких салатов или овощных рагу.

Ольга Ильина:

Особое внимание нужно уделять наличию белка в легкой форме – допустим, это рыба, курица, индейка, кролик. Готовьте данные продукты на пару либо запекайте. Белок важен для развития ребенка, хорошего его роста. Для того чтобы он хорошо усваивался, необходимо белок употреблять вместе с зеленью, овощами и фруктами.