Какие продукты должны быть в рационе питания ребенка летом – объяснила врач-педиатр
Лето – это время активных игр и долгих прогулок. Чтобы ребенок был полон сил и энергии для всех этих приключений, важно уделять внимание его питанию. Правильно составленный рацион поможет не только оставаться бодрым, но и укрепит иммунитет, подготовив организм к новому учебному году.
Ольга Ильина, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:
Необходимо соблюдать водно-питьевой режим. Переключить свое внимание на свежие фрукты, овощи и ягоды. Добавлять к рациону зелень, кисломолочные продукты. Разгрузите рацион питания ребенка. Не перегружайте его жирным, не перегружайте избыточными сладкими продуктами, не перегружайте рацион ребенка жаренными продуктами. Желательно приготовление продуктов питания в виде отварных, запеченных блюд.
Свежие овощи должны быть на столе каждый день. Огурцы, помидоры, кабачки, молодая капуста – все это можно использовать для приготовления легких салатов или овощных рагу.
Ольга Ильина:
Особое внимание нужно уделять наличию белка в легкой форме – допустим, это рыба, курица, индейка, кролик. Готовьте данные продукты на пару либо запекайте. Белок важен для развития ребенка, хорошего его роста. Для того чтобы он хорошо усваивался, необходимо белок употреблять вместе с зеленью, овощами и фруктами.
Зелень и вовсе кладезь витаминов и микроэлементов. Добавляйте ее в супы и основные блюда. Она улучшает аппетит и помогает пище усваиваться.
Ольга Ильина:
При выборе продуктов питания для ребенка обращайте внимание на качественный состав продуктов. Избегайте избыточного количества красителей, консервантов и лишнего количества сахара. Если вы планируете отдых с ребенком в экзотических странах, обращайте внимание на то, что у ребенка впервые может возникнуть аллергическая реакция. Поэтому, если вы хотите пробовать экзотические продукты, пробуйте с осторожностью, небольшими порциями, наблюдайте за реакцией ребенка. Если ребенок хорошо переносит данный продукт, можете увеличить его количество.
Питьевая вода – это самый важный напиток. Предлагайте ребенку воду регулярно, даже если он не просит. Всегда держите бутылочку с водой под рукой, когда выходите на прогулку. Избегайте сладких напитков. Они содержат много сахара, искусственных красителей, ароматизаторов, которые вредны для здоровья ребенка.
Ольга Ильина:
Лето – это время повышенного роста кишечных инфекций. Тщательно мойте фрукты, овощи, ягоды, даже если они выращены на собственном огороде. Это не повод есть их прямо с грядки. Смотрите на дату изготовления и сроки годности продуктов. Обращайте внимание на внешний вид продукта, чтобы он не был испорченным.
*На правах рекламы.