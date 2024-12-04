«Подвиги и судьбы партизан в документах». Дмитрий Жук рассказал о выставке в рамках «Марафона единства»

«Марафон единства» продолжает свою эстафету на белорусской земле. Это не просто концерты и развлекательные мероприятия, главная цель республиканской акции – проникнуться единым духом патриотизмом и великой историей нашего народа. Наверное, поэтому так популярны выставочные проекты, где можно воочию убедиться в подвиге наших прадедов и осознать свою ответственность перед будущим. Об этом поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Жук, директор-главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня», член Совета Республики.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Речь пойдет о выставке «Подвиги и судьбы партизан в документах». Расскажите, как появился этот проект? Что он из себя представляет?
Дмитрий Жук, директор-главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня», член Совета Республики:
Выставка основана на проекте «Партизаны Беларуси», на сегодняшний день там 225 тысяч персон, это почти 2 миллиона листов оцифрованных документов, а всего в партизанском движении в Беларуси принимало участие порядка 375 тысяч человек. Поэтому работа над базой идет. На основе этого проекта создана выставка, которую в рамках «Марафона единства» мы представляем людям. Там есть интерактивный стенд, где можно тоже попытаться, фотографии листов документов, это наградные листы в основном. Мы стараемся, когда едем в тот или иной город, подбирать в базе людей, которые либо родились в этой местности, либо воевали там. Проект ориентирован на молодых людей и на сохранение нашей памяти. Это те документы, которые находятся в нашем Национальном архиве, совместно с ними мы этот проект делаем. Мы их цифруем и выкладываем в базу. Спасибо организаторам «Марафона единства», что они пригласили нас в этот очень интересный, атмосферный проект.
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