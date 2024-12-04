«Подвиги и судьбы партизан в документах». Дмитрий Жук рассказал о выставке в рамках «Марафона единства»

«Марафон единства» продолжает свою эстафету на белорусской земле. Это не просто концерты и развлекательные мероприятия, главная цель республиканской акции – проникнуться единым духом патриотизмом и великой историей нашего народа. Наверное, поэтому так популярны выставочные проекты, где можно воочию убедиться в подвиге наших прадедов и осознать свою ответственность перед будущим. Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Жук, директор-главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня», член Совета Республики.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Речь пойдет о выставке «Подвиги и судьбы партизан в документах». Расскажите, как появился этот проект? Что он из себя представляет?