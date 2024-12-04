Лукашенко поздравил коллектив Центральной избирательной комиссии с 35-летием

Во многом благодаря усилиям ЦИК выборы в Беларуси стали инструментом подлинной демократии, главной формой проявления суверенитета нашего народа, отражением его политической воли. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя коллектив Центральной избирательной комиссии с 35-летием ее основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неукоснительное соблюдение законности в деятельности Центризбиркома способствует обеспечению политической стабильности, сохранению гражданского мира и согласия. Уверен в том, что присущие коллективу ЦИК твердость убеждений и преданность родной стране, высокие профессиональные и личностные качества являются залогом новых свершений на благо отечества.