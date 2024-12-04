Станет ли кикбоксинг олимпийским видом спорта? Мнение тренера по восточным видам единоборств

Белорусские спортсмены регулярно показывают хорошие результаты на соревнованиях международного уровня в целом ряде боевых искусств. Буквально на днях наши атлеты подтвердили свой высокий класс на чемпионате мира по кикбоксингу, завоевав пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медали.

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств:

Уже на Олимпиаду 2028 года кикбоксинг, как и тайский бокс, были в шорт-листе, то есть это те виды спорта, которые прошли все аккредитационные процедуры для включения в саму программу Олимпийских игр, они признаны МОК, остался один шаг для включения в Олимпиаду. Они были в шорт-листе восьми видов спорта, но американцы протянули другие.

Не забывайте, что большой спорт – это политика. Страна, которая организовывает у себя Олимпийские игры, хочет, чтобы те виды спорта, которые у них больше культивируются, чтобы они были представлены на Олимпиаде, чтобы их спортсменам вручались золотые олимпийские медали.