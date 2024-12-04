Прямой эфир

Станет ли кикбоксинг олимпийским видом спорта? Мнение тренера по восточным видам единоборств

04 декабря 2024 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спортсмены регулярно показывают хорошие результаты на соревнованиях международного уровня в целом ряде боевых искусств. Буквально на днях наши атлеты подтвердили свой высокий класс на чемпионате мира по кикбоксингу, завоевав пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медали.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств и Евгений Мягков, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств (кикбоксинг).

Юрий Царев, ведущий:
Появится кикбоксинг в олимпийских видах спорта или нет?

Станет ли кикбоксинг олимпийским видом спорта? Мнение тренера по восточным видам единоборств-2

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств:
Уже на Олимпиаду 2028 года кикбоксинг, как и тайский бокс, были в шорт-листе, то есть это те виды спорта, которые прошли все аккредитационные процедуры для включения в саму программу Олимпийских игр, они признаны МОК, остался один шаг для включения в Олимпиаду. Они были в шорт-листе восьми видов спорта, но американцы протянули другие.

Не забывайте, что большой спорт – это политика. Страна, которая организовывает у себя Олимпийские игры, хочет, чтобы те виды спорта, которые у них больше культивируются, чтобы они были представлены на Олимпиаде, чтобы их спортсменам вручались золотые олимпийские медали.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Юлия Самусенко

Другие новости рубрики

Все новости
Выборы – 2025. Инициативные группы продолжают сбор подписей
04 декабря 2024 07:58

Выборы – 2025. Инициативные группы продолжают сбор подписей

Лукашенко поздравил коллектив Центральной избирательной комиссии с 35-летием
04 декабря 2024 07:34

Лукашенко поздравил коллектив Центральной избирательной комиссии с 35-летием

В Беларусь на оздоровление прибыли 38 детей из ДНР
04 декабря 2024 07:25

В Беларусь на оздоровление прибыли 38 детей из ДНР