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Выборы – 2025. Инициативные группы продолжают сбор подписей

04 декабря 2024 07:58
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Президентские выборы назначены на 26 января и электоральная тема занимает все больше пространства в общественно-политической жизни страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы – 2025. Инициативные группы продолжают сбор подписей-2

Напомним, что инициативные группы ведут сбор подписей в поддержку тех, кто претендует стать кандидатом в Президенты. Времени для этого у них осталось немного: предстоящая пятница станет заключительным днем нынешнего этапа кампании. Уже 7 декабря подписные листы будут направлены в территориальные избирательные комиссии для проверки их достоверности. Напомним, проходной минимум, чтобы претенденту включиться полноценно в избирательную гонку – 100 тысяч подписей.

# Президентские выборы # Выборы в Беларуси

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