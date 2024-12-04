Выборы – 2025. Инициативные группы продолжают сбор подписей

Президентские выборы назначены на 26 января и электоральная тема занимает все больше пространства в общественно-политической жизни страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что инициативные группы ведут сбор подписей в поддержку тех, кто претендует стать кандидатом в Президенты. Времени для этого у них осталось немного: предстоящая пятница станет заключительным днем нынешнего этапа кампании. Уже 7 декабря подписные листы будут направлены в территориальные избирательные комиссии для проверки их достоверности. Напомним, проходной минимум, чтобы претенденту включиться полноценно в избирательную гонку – 100 тысяч подписей.